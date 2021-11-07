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Лукашенко отправил сына Виктора в Катар на переговоры с шейхом-премьером — местные СМИ. Зачем?

Издание не раскрывает подробности визита и его цели.

Лукашенко отправил сына Виктора в Катар на переговоры с шейхом-премьером — местные СМИ. Зачем?
Катарское издание The Peninsula сообщило, что премьер-министр и министр внутренних дел Катара шейх Халид бен Халифа бен Абдель Азиз Аль Тани 7 ноября "встретился со специальным посланником президента Республики Беларусь при Совете сотрудничества стран Персидского залива и президентом Национального олимпийского комитета Беларуси Виктором Лукашенко по случаю его визита в страну".

Издание не раскрывает подробности визита и его цели. Однако сообщило, что в ходе встречи шейх и Виктор Лукашенко «рассмотрели двусторонние отношения между двумя странами и пути их укрепления и развития, а также обсудили ряд вопросов, представляющих общий интерес».

Шейх Халид работал в Катарской компании по сжиженному газу до 2002 года. Затем он работал в канцелярии первого заместителя премьер-министра и министра иностранных дел с 2002 по 2006 год. До того как стать премьер-министром, он занимал пост главы дивана Амири с 11 ноября 2014 года по 27 января 2020 года.
Сколько продлится визит, и собирается ли Виктор Лукашенко возвращаться в Беларусь, издание не сообщает, пишет Телеграф.

В НОК Беларуси не сообщают о визите Виктора Лукашенко в Катар. По информации сайта Национального олимпийского комитета, 2 ноября старший сын Александра Лукашенко улетел в Узбекистан.

В МИД Беларуси также, на момент написания новости, не комментируют визит «спецпосланника президента Беларуси» в Катар.

Ранее сообщалось, что иракское издание Kurdistan24 сообщило, что в этой стране находится делегация МИД Беларуси во главе с послом Беларуси Виктором Рыбаком. МИД Беларуси тогда визит тоже никак не комментировал.

«Прибыло много мигрантов из Ирака и Курдистана» — Беларусь согласилась пресекать «незаконную миграцию» на своих границах — иракские СМИ

Позднее стало известно, что в Ираке закрыли все почетные консульства Беларуси. Власти Ирака не стали раскрывать причины такого шага. Однако местные СМИ пишут о кризисе нелегалов в Беларуси, в котором участвуют граждане Ирака. И властям этой страны это не нравится.
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