Катарское издание The Peninsula сообщило, что премьер-министр и министр внутренних дел Катара шейх Халид бен Халифа бен Абдель Азиз Аль Тани 7 ноября "встретился со специальным посланником президента Республики Беларусь при Совете сотрудничества стран Персидского залива и президентом Национального олимпийского комитета Беларуси Виктором Лукашенко по случаю его визита в страну".





Издание не раскрывает подробности визита и его цели. Однако сообщило, что в ходе встречи шейх и Виктор Лукашенко «рассмотрели двусторонние отношения между двумя странами и пути их укрепления и развития, а также обсудили ряд вопросов, представляющих общий интерес».





Шейх Халид работал в Катарской компании по сжиженному газу до 2002 года. Затем он работал в канцелярии первого заместителя премьер-министра и министра иностранных дел с 2002 по 2006 год. До того как стать премьер-министром, он занимал пост главы дивана Амири с 11 ноября 2014 года по 27 января 2020 года.

Сколько продлится визит, и собирается ли Виктор Лукашенко возвращаться в Беларусь, издание не сообщает, пишет Телеграф.





В НОК Беларуси не сообщают о визите Виктора Лукашенко в Катар. По информации сайта Национального олимпийского комитета, 2 ноября старший сын Александра Лукашенко улетел в Узбекистан.





В МИД Беларуси также, на момент написания новости, не комментируют визит «спецпосланника президента Беларуси» в Катар.





Ранее сообщалось, что иракское издание Kurdistan24 сообщило, что в этой стране находится делегация МИД Беларуси во главе с послом Беларуси Виктором Рыбаком. МИД Беларуси тогда визит тоже никак не комментировал.





«Прибыло много мигрантов из Ирака и Курдистана» — Беларусь согласилась пресекать «незаконную миграцию» на своих границах — иракские СМИ





Позднее стало известно, что в Ираке закрыли все почетные консульства Беларуси. Власти Ирака не стали раскрывать причины такого шага. Однако местные СМИ пишут о кризисе нелегалов в Беларуси, в котором участвуют граждане Ирака. И властям этой страны это не нравится.







