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Пул Первого: Лукашенко в День Октябрьской революции рубил дрова

Александр Лукашенко в День Октябрьской революции рубил дрова. Видеозапись опубликовал Telegram-канал "Пул первого".

На видео Лукашенко в спортивной одежде колет дрова. Затем обращается к собеседнику за кадром: "Пул первому" привет. Поблагодарила ты их? Поблагодари. За здоровый образ жизни. Без них бы с ковида не вылезли б". Кого Лукашенко имеет в виду из видео не понятно, пишет Смартпресс.


Ранее Лукашенко неоднократно рассказывал, что колет дрова, а "Пул первого" публиковал соответствующие видео.
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