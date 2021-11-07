Беларусь заявила об увеличении полетов зарубежных ВВС у своих границ
«Беларусь вынуждена усилить дежурные силы противовоздушной обороны, фиксируя увеличение интенсивности полетов зарубежной боевой и разведывательной авиации у белорусских границ», – сообщил командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси Игорь Голуб.
Он отметил, что состав дежурных сил по ПВО зенитных ракетных соединений и воинских частей был усилен.
«Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси. Мы наблюдаем значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у наших границ», – отметил командующий ПВО.
Голуб уточнил, что «только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов», цитирует haqqin.az
17:09 07/11/2021
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