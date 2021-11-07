+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусь заявила об увеличении полетов зарубежных ВВС у своих границ

«Беларусь вынуждена усилить дежурные силы противовоздушной обороны, фиксируя увеличение интенсивности полетов зарубежной боевой и разведывательной авиации у белорусских границ», – сообщил командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси Игорь Голуб.

Он отметил, что состав дежурных сил по ПВО зенитных ракетных соединений и воинских частей был усилен.

«Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси. Мы наблюдаем значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у наших границ», – отметил командующий ПВО.

Голуб уточнил, что «только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов», цитирует haqqin.az
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]