Он отметил, что состав дежурных сил по ПВО зенитных ракетных соединений и воинских частей был усилен.





«Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси. Мы наблюдаем значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у наших границ», – отметил командующий ПВО.



