Тихановская в красный циркуляр не попадет





Глава национального центрального бюро Интерпола в Беларуси Дмитрий Медведев заявил 2 ноября в эфире телеканала «Беларусь 1», что Интерпол не будет заниматься международным розыском экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Решение об этом было принято специальной рабочей группой международной полиции после изучения материалов, которые предоставил его офис.





Решение по поиску Тихановской является исключительно следованием тем правилам и нормам, которые существуют в Интерполе, подчеркнул Медведев.





В Интерпол входят почти все государства, кроме Северной Кореи, Туркменистана, Таджикистана, Бутана, Кирибати, Микронезии, Палау, Самоа, Сан-Марино, Соломоновых островов, Тувалу, Вануату и Ватикана. Национальное бюро Интерпола в Беларуси является структурным подразделением МВД.





Когда человек оказывается в международном розыске (этого не случилось с Тихановской), его могут задержать на территории другого государства и выдать Беларуси. Выдача происходит согласно международному договору на определенных условиях или на основании принципа взаимности.





Беларусь не входит в Совет Европы и, соответственно, не ратифицировала Европейскую конвенцию о выдаче (экстрадиции). Таким образом, у Беларуси намного меньше механизмов для экстрадиции из стран Западной Европы, чем из государств постсоветского пространства.





Например, страны СНГ еще в 1997 году подписали Минское соглашение, которое регламентирует выдачу граждан той или иной страны. Есть еще и Кишиневское соглашение, подписанное в 2002 году, которое также регламентирует некоторые вопросы выдачи.





Невключение Тихановской в базу Интерпола соответствует правилам Интерпола, сказал в комментарии для Naviny.by юрист Алесь Михалевич, кандидат на выборах президента 2010 года, который находился под следствием, бежал из страны, получил политическое убежище в Чехии. Затем в 2015 году вернулся в Беларусь. Занимается правовой помощью при международном преследовании и экстрадиции. Его адвокатское бюро находится в Литве.





«Любой человек, которого подают в список на арест Интерпола, перед попаданием в красный циркуляр проходит соответствующею проверку. Думаю, секретариат принял решение, что она как бывший кандидат в президенты не может быть включена в красный список Интерпола», — сказал Михалевич.





Тихановская меж тем по-прежнему находится в обновленном 1 ноября национальном Перечне организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.





«Присутствие в этом перечне того или иного человека не означает обращение к международной полиции его задержать, это предупреждение о том, что человек может быть причастен к терроризму», — сказал Михалевич.





Присутствие в перечне — скорее имиджевая проблема, чем практическая, хотя «само нахождение в списке человеку вредит и может быть связано с задержанием на некоторое время, досмотром и так далее».

Как Интерпол могут использовать против политических

Если Тихановская является известной личностью, что ее защищает, то очень многие люди, на которых в Беларуси завели уголовные дела по политическим мотивам, такой защиты не имеют. И в отношении них Интерпол может быть введен в заблуждение белорусской стороной информацией о том, что эти граждане обвиняются в преступлениях по общеуголовным статьям, например, мошенничестве, хулиганстве или экономических преступлениях, заметил Михалевич.





Чтобы не иметь проблем с Интерполом, тем, кто обвиняется в Беларуси по уголовным статьям по политическим мотивам и находится за рубежом, лучше принять превентивные меры, сказал юрист. Это уже сделали несколько десятков белорусских граждан, которые обратились в адвокатское бюро Михалевича. Помощь по обращению в Интерпол, сказал он, оказывалась безвозмездно.





«К нам обращались белорусские политики, журналисты, активисты, — рассказал Михалевич. — Мы не спрашиваем, в какой стране находится человек, но, по моим наблюдениям, люди живут практически по всему миру. Мы делали превентивное обращение в Интерпол, а именно в комиссию контроля файлов этой организации, на случай обращения со стороны Беларуси по включению в красный список. Запросы касались как очень известных, так и совсем непубличных людей, связанных с теми или иными организациями, имена которых плохо гуглятся. На этапе превентивного запроса в Интерпол достаточно указать вовлеченность в общественную или политическую деятельность и сказать об опасении политически мотивированного преследования».

В России прятаться от белорусских властей не стоит

Получается, что Интерпол верит на слово?





В случае с белорусским кейсом, да, отметил Михалевич. Это, с одной стороны, связано с очень плохим имиджем Беларуси на международной арене, а с другой — с интересами Интерпола:





«В этой организации понимают, что каждый белорусский кейс может быть использован против Интерпола, который заботится о своем имидже. Уже было много случаев, когда Интерпол пытались использовать в целях политического сыска, что бьет по имиджу организации. В результате, например, Германия отказалась от использования базы Интерпола и дополнительно проверяет каждого человека перед включением в национальную базу поиска. Это показывает некоторую степень недоверия Интерполу как общему уголовно-правовому механизму».





После обращения в Интерпол следует дождаться ответа. До получения ответа из этой организации не следует ни жить, ни ездить на отдых в недемократические страны, где права человека не являются безусловной ценностью. Например, не следует ехать на отдых в Египет или Турцию.





«В любом случае человеку, который бежал от уголовного преследования в Беларуси, для жизни в эмиграции можно рассматривать страны ЕС, Грузию и Украину, но не Россию и другие страны СНГ. Подчеркну, что Россия выдает людей, несмотря ни на какие запреты и обстоятельства», — подытожил Михалевич.



