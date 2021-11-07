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В Севастополе заявили о готовности принять Лукашенко в гости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе всегда ждут в гости президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Ждем всегда. [Примем] с большим удовольствием", - сказал Развожаев, которого цитирует ТАСС.

Напомним, 4 ноября в ходе Высшего госсовета Союзного государства, состоявшегося по видеосвязи, Лукашенко "пожаловался", что российский коллега "все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым", но не пригласил туда. Президент России Владимир Путин в ответ рассказал о памятнике жертвам Гражданской войны, к которому он в Севастополе возложил цветы по случаю Дня народного единства, и заверил, что всегда будет рад видеть здесь Лукашенко.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко уже давно имеет действующее приглашение посетить Крым, пишет Смартпресс.
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