"Ждем всегда. [Примем] с большим удовольствием", - сказал Развожаев, которого цитирует ТАСС.





Напомним, 4 ноября в ходе Высшего госсовета Союзного государства, состоявшегося по видеосвязи, Лукашенко "пожаловался", что российский коллега "все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым", но не пригласил туда. Президент России Владимир Путин в ответ рассказал о памятнике жертвам Гражданской войны, к которому он в Севастополе возложил цветы по случаю Дня народного единства, и заверил, что всегда будет рад видеть здесь Лукашенко.





Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко уже давно имеет действующее приглашение посетить Крым, пишет Смартпресс.



