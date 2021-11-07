Для реализации союзных программ потребуется принять более 400 законов и соглашений.





UDF поинтересовался у экспертов: является ли подписание союзных программ историческим событием?

«Вся эта история – сплошная Санта-Барбара»

Политолог, академический директора BISS Петр Рудковский в комментарии UDF отметил, что кроме фрагментов документов, просочившихся в СМИ, содержание союзных программ остается почему-то в тайне.





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«Я полагаю, что документы засекречены не потому, что в них нечто эпохальное, а скорее потому, что в них ничего грандиозного не содержится, и союзные полисимейкеры не хотят разочаровывать (и так уже разочарованных) сторонников реальной интеграции. Исходя из крошин доступной информации, можно сделать вывод, что речь идет о некоторых шагах в направлении унификации налогового законодательства и правил ведения бизнеса. Это абсолютно не то, что было прописано в Договоре о создании Союзного государства в 1999 году», – сказал Рудковский.









Политолог подчеркнул:





«Я бы сказал, что данное событие более значимо, чем завершение уборки урожая, но менее значимо, чем, например, открытие белорусского посольства в Зимбабве».









Рудковский обратил внимание, что через месяц исполнится 22 года Договору о создании Союзного государства, который предполагает (документ не был денонсирован) создание общего парламента, принятие общей Конституции, принятие общих государственных символов (герб, флаг, гимн), введение общей валюты, унификацию законодательства, введение паспортов Союзного государства.





«Само название предполагаемого нового образования – «Союзное государство» – говорит о том, что это должен был быть даже не «Союз государств», а одно «государство». Предполагалась высочайшая степень интеграции. Но за эти 22 года не просто ничего из планируемого не создано, а вся эта история – это сплошная Санта-Барбара, бесконечный сериал споров, упреков и хлопанья дверьми», – отметил Рудковский.





Для сравнения: после создания Европейского экономического сообщества в 1957 году в течение 22 лет были созданы эффективные и работающие Совет, Комиссия и Парламент Сообщества, создана европейская валютная система, произошли первые расширения Сообщества.





«И это создавалось не двумя государствами, а шестью, а потом – девятью! В случае белорусско-российской интеграции, кроме экзальтированной гордости за советское прошлое и победу в ВОВ (хотя и тут не все просто), ничего интеграционного не происходит. И здесь есть два пути: первый – денонсировать договор, второй – поддерживать видимость процесса интеграции. Первый вариант был бы рациональным и логичным, особенно после создания ЕАЭС. Но лидеры двух стран остаются заложниками проекта, который был когда-то запущен Лукашенко для решения сугубо личных политических вопросов», – считает Рудковский.





Получит ли Беларусь экономические дивиденды от подписания союзных программ?





«Стоило бы знать полное содержание программ, чтобы обоснованно ответить. Но можно опираться на две предпосылки. Во-первых, в качестве основы послужили наработки работавшей в 2019 году команды Дмитрия Крутого и Максима Орешкина, во-вторых, в их командах работали хорошие экономисты-прагматики. Поэтому я склонен полагать, что принятые программы могут стать даже позитивным импульсом для экономического развития страны», – сказал Рудковский.





Почему Путин отказался от личной встречи с Лукашенко для подписания союзных программ?





«Слишком много чести в контексте слишком грубого поведения придворных журналистов Лукашенко. Имею в виду прежде всего резонансные рассуждения Пустового о «ботоксе» и «бункере». Закрытие «Комсомолки» и блокировка Regnum.ru тоже имели свое значение», – полагает Рудковский.





Лукашенко то ли в форме шутки, то ли всерьез пожаловался, что Путин не взял его с собой в Крым. Что это был за посыл?





«В Крым лететь Лукашенко вряд ли собирается, а тем более не собирается признавать Крым российским. А вот поиграть на чувствах россиян и украинцев он не против. В данный момент есть конкретная цель этой игры. От украинцев – попытаться добиться открытия воздушного пространства (оно очень нужно режиму для торговли с Ближним Востоком). Перед российскими патриотами, а также пророссийскими силами в Беларуси, Лукашенко пытается подтвердить свою монополию на пророссийскую политику», – отметил Рудковский.





Политолог добавил:





«Но слова Лукашенко имеют такую же цену, что и наши с вами голоса на выборах – никакую. Он говорит много и безудержно. Его придворные чиновники обязаны безотлагательно воплощать все это в жизнь, но сам он свои собственные слова не ценит и не придает им никакого значения. Завтра он может выдать противоположное заявление с той самой легкостью и пафосом, что и заявление днем ранее».

«Москва продолжит поддерживать Лукашенко»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что не считает подписание пакета из 28 союзных программ историческим событием.









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«Характер белорусско-российских отношений от этого мало изменится. Напряженная игра в условиях взаимного недоверия, а порой и враждебности, продолжится. Существует масса вопросов, по которым можно достигнуть консенсуса, и масса вопросов, по которым этого сделать нельзя», – сказал Казакевич.





Он не исключает, что мало что из утвержденных программ будет реализовано.





«Подписанные документы, по крайней мере в том виде, в котором их представили, не содержат деталей о том, когда и с помощью каких механизмов будет внедряться «гармонизация» законодательства. Соответственно это дает большое поле возможностей для сторон (прежде всего, для белорусской) затянуть процесс на годы, саботировать его. Поэтому мне не кажется, что в двусторонних отношениях произошло что-то судьбоносное. Хотя, возможно, оценка может измениться, когда мы узнаем все датели», – сказал Казакевич.





Что Минск получит от Москвы за подписание пакета из 28 союзных программ?





«Во-первых, сам пакет предусматривает соблюдение определенных интересов Минска: например, насчет доступа на российский рынок. Во-вторых, это событие означает, что Москва продолжит поддерживать Лукашенко на международном уровне и финансово. Москва может рассматривать подписанные соглашения как определенный прогресс: по крайней мере, они создают дополнительные механизмы влияния России в Беларуси, создают институциональные привязки ее к восточной соседке – если, конечно, прописанные пункты будут реализованы», – считает Казакевич.