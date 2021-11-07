+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Вячорка: санкционный пакет уже на столе у 27 министров

Советник Светланы Тихоновской Франак Вячорка сообщает, что документ о введении очередных санкций в отношении Беларуси. По его словам, инициатором санкций впервые стала Дания, которая раньше никогда этого не делала.

«Сейчас этап согласования, кого-то могут добавить, кого-то исключить из списка, — говорит Франак Вячорка. — 5-й пакет-ответ на миграционный кризис. Еще неделю назад планировалось отложить санкции на декабрь, но министры решили не ждать.

Под санкции могут попасть «Белавиа» и компании, обслуживающие доставку мигрантов. Стало известно, что рейсы из Ирака и других стран будут теперь принимать не только в минском аэропорту, но также в регионах». Его цитирует Наша нива.

Как сообщал в начале ноября корреспондент «Радые Свабода» Рикард Юзвяк, под санкции попадут лица, ответственные за организацию или помощь белорусским властям в организации нелегальной миграции в страны ЕС. В список также могут попасть еще три крупных банка.

Ожидается, что пятый пакет санкций может быть объявлен до середины ноября.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]