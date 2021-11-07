«Сейчас этап согласования, кого-то могут добавить, кого-то исключить из списка, — говорит Франак Вячорка. — 5-й пакет-ответ на миграционный кризис. Еще неделю назад планировалось отложить санкции на декабрь, но министры решили не ждать.





Под санкции могут попасть «Белавиа» и компании, обслуживающие доставку мигрантов. Стало известно, что рейсы из Ирака и других стран будут теперь принимать не только в минском аэропорту, но также в регионах». Его цитирует Наша нива.





Как сообщал в начале ноября корреспондент «Радые Свабода» Рикард Юзвяк, под санкции попадут лица, ответственные за организацию или помощь белорусским властям в организации нелегальной миграции в страны ЕС. В список также могут попасть еще три крупных банка.





Ожидается, что пятый пакет санкций может быть объявлен до середины ноября.



