



При этом она затруднилась ответить, действительно ли на опубликованных видео присутствует Саакашвили.





«Последний раз я видела Саакашвили в понедельник, и если бы он что-то ел, то гораздо лучше бы выглядел. Я каждый раз видела, что он хуже выглядит, хуже себя чувствует, теряет вес. Я вижу, что грузинская власть очень много дезинформации запускает. Это бессовестно, человек находится на грани жизни и смерти», — заявила девушка грузинского политика.





Она отметила, что в интернете ходит очень много фейковых видео из больницы, сделанных на самом деле в 2015-м или 2016 году. По ее мнению, такая публикация сделана, чтобы показать людям, что «все с ним хорошо, не нервничайте», и чтобы его дискредитировать.





Ясько добавила, что, по ее информации, Саакашвили отказался принимать даже медикаменты, среди которых есть и серьезные препараты, которые даются в реанимации.



