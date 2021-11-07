Девушка Саакашвили назвала фейком видео с приемом им пищи
Елизавета Ясько назвала фейком видео, на котором Михаил Саакашвили якобы принимает пищу
Депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько назвала фейком опубликованное видео, на котором бывший президент Грузии Михаил Саакашвили якобы принимает пищу в тюрьме. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Дождь» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).
При этом она затруднилась ответить, действительно ли на опубликованных видео присутствует Саакашвили.
«Последний раз я видела Саакашвили в понедельник, и если бы он что-то ел, то гораздо лучше бы выглядел. Я каждый раз видела, что он хуже выглядит, хуже себя чувствует, теряет вес. Я вижу, что грузинская власть очень много дезинформации запускает. Это бессовестно, человек находится на грани жизни и смерти», — заявила девушка грузинского политика.
Она отметила, что в интернете ходит очень много фейковых видео из больницы, сделанных на самом деле в 2015-м или 2016 году. По ее мнению, такая публикация сделана, чтобы показать людям, что «все с ним хорошо, не нервничайте», и чтобы его дискредитировать.
Ясько добавила, что, по ее информации, Саакашвили отказался принимать даже медикаменты, среди которых есть и серьезные препараты, которые даются в реанимации.
6 ноября Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на котором Саакашвили ест кашу. Рядом с ним также стоит бутылка с соком, пишет Лента.ру.
14:28 07/11/2021
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