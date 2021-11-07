Акция протеста в Вильнюсе: "Просьба об убежище — не преступление"
В Вильнюсе у здания правительства в воскресенье состоится акция протеста против политики страны в отношении мигрантов "Просьба об убежище — не преступление", сообщает Delfi.lt.
Организаторы акции не хотят, чтобы литовская граница "превратилась в кладбище" / Delfi.lt
Об этом сообщает Delfi.lt.
Организаторы выдвинули правительству 8 конкретных требований. В их числе – призыв не возвращать мигрантов в Беларусь, создать реальные условия для того, чтобы они могли подать прошение об убежище. Требуют также улучшить условия проживания мигрантов в центрах беженцев, предоставить им необходимую медицинскую помощь и социальные услуги, дать возможность неправительственным организациям предоставлять помощь просителям убежища и следить за соблюдением их прав.
Как пишет Еврорадио, в этом году из Беларуси в Литву незаконно попали почти 4,2 тысячи мигрантов. За период со 2 августа, когда стали применять тактику разворачивания мигрантов, в страну не пропущено около 5,6 тысяч иностранцев. Вильнюс обвиняет Минск в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.
14:16 07/11/2021
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