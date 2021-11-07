



Организаторы акции не хотят, чтобы литовская граница "превратилась в кладбище" / Delfi.lt





Организаторы выдвинули правительству 8 конкретных требований. В их числе – призыв не возвращать мигрантов в Беларусь, создать реальные условия для того, чтобы они могли подать прошение об убежище. Требуют также улучшить условия проживания мигрантов в центрах беженцев, предоставить им необходимую медицинскую помощь и социальные услуги, дать возможность неправительственным организациям предоставлять помощь просителям убежища и следить за соблюдением их прав.



