Большинство граждан Беларуси поддерживают экономическую интеграцию республики с Российской Федерацией, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, пишет sputnik.by

"Все без исключения ценят независимость и суверенитет страны. Но никто никогда не посягал на суверенитет Беларуси", - сказал он в интервью "Соловьев LIVE".

Формулы интеграции

Госсекретарь СГ рассказал, что на данный момент есть несколько формул по интеграции.

"Это разговор о сближении макроэкономической и денежной политики, работа над созданием единой промышленной и сельскохозяйственной политики, совместная работа по защите прав потребителей, разговор о едином формате обеспечения конкуренции и формирования защиты инвесторов, единая система по снабжению электроэнергией и газом", - отметил Мезенцев.

По его словам, продолжается работа в области атомной энергетики, вырабатываются единые подходы в гармонизации законодательств в сфере труда и социальной защиты.

"Мы выходим на совершенно иной уровень взаимодействия, недели сейчас", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства.





При этом он попросил не сравнить интеграционное объединение Беларуси и России с другими, в том числе и ЕС.

О единой валюте

По словам Мезенцева, сейчас стороны ведут активный диалог по созданию единой денежно-кредитной политики. При этом разговора о принятии единой валюты не идет.

"Должны быть реалистами, не надо забегать вперед. Желание наверстать этапы, не имея договоренности сторон и без учета реалий на вешних рынках, в том числе с учетом того курса, который складывается у белорусского и российского рубля к доллару, и ситуации на рынке нефти. Сейчас не до этого", - сказал госсекретарь СГ.

Он отметил, что главное сделать то, о чем договорились предметно, "уважая национальные интересы друг друга".

О спорах Минска и Москвы

Говоря о периодически возникающих разногласиях, Мезенцев вспомнил свою работу послом в Минске.

"Вспоминаю кефирные и мясные споры, работая послом в Минске, приходилось снижать градус напряжения. Но никто не может никогда заменить кефирные или мясные споры стратегическим видением наших усилий, чтобы мы вместе стали сильнее", - сказал он.

Внешние угрозы

Мезенцев отметил, что на внешнем контуре у Союзного государства сейчас много вызовов.





"Усложняется военно-политическая обстановка в регионе. Масштаб совместных учений РФ и Беларуси подтвердил высокий уровень взаимодействия. Оборонные ведомства готовы к иному уровню взаимодействия и анализу", - сказал Мезенцев.

Он обратил внимание на принятие на Высшем Госсовете новой военной доктрины СГ.

"Значимость военной доктрины, которая была принята, только возрастает", - отметил он.

О продаже Минском электроэнергии Киеву

Государственный секретарь Союзного государства призвал не драматизировать продажу Минском электроэнергии Киеву.

Напомним, ранее министерство энергетики Беларуси сообщило, что страна возобновила поставки электроэнергии на Украину.

По словам Мезенцева, Минск и раньше неизменно и последовательно исполнял свои договорные обязательства перед украинскими потребителями, ничего нового в последние месяцы не произошло.

"Надо в конце концов пополнять и белорусскую казну и обслуживать внешний долг. Продажа электроэнергии - это форма возврата кредитных средств, хотя не сегодня, но завтра. Давайте не будем драматизировать", - сказал Мезенцев.





Вопрос о Крыме

Отвечая на вопрос признания или нет официальным Минском Крыма, Дмитрий Мезенцев еще раз напомнил, что президент Беларуси выразил готовность поехать с визитом на полуостров.

"Мы по-разному оценивали, может быть, те события в крымскую весну. В справедливости решений людей на полуострове в России никто никогда не сомневался", - сказал он.

Мезенцев добавил, что ни у кого не должно быть сомнений насчет принадлежности Крыма.

"Крым российский. Овеян знаменами воинской флотской славы. И то, что президент Лукашенко готов побывать там, в том числе увидеть тот памятник, который открыл Владимир Путин открывал в День народного единства, очень добрый знак, это подтверждение духа союзничества и братства в наших отношениях", - резюмировал госсекретарь СГ.