



БелТА отмечает , что участие в нем приняли члены Коммунистической партии Беларуси и «патриотическая общественность». Они возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину.

Октябрьской революцией называют переворот в Петрограде, произошедший 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года, в результате которого власть на территории бывшей Российской империи перешла от Временного правительства к партии большевиков. Те создали несколько советских социалистических республик, в 1922-м объединившихся в один союз, просуществовавший до 1991-го.

Беларусь – единственная постсоветская страна, в которой День Октябрьской революции является праздником. Также он отмечается в непризнанном большинством государств Приднестровье, пишет blizko.by



