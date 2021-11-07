Отмечают только в Приднестровье и Беларуси - в центре Минска прошел митинг. Смотрите, кто в нем участвовал
У Дома правительства в Минске собрался митинг, посвященный 104-й годовщине Октябрьской революции.
Фото: Belta.by
Видео мероприятия опубликовал Sputnik.
БелТА отмечает, что участие в нем приняли члены Коммунистической партии Беларуси и «патриотическая общественность». Они возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину.
Октябрьской революцией называют переворот в Петрограде, произошедший 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года, в результате которого власть на территории бывшей Российской империи перешла от Временного правительства к партии большевиков. Те создали несколько советских социалистических республик, в 1922-м объединившихся в один союз, просуществовавший до 1991-го.
Беларусь – единственная постсоветская страна, в которой День Октябрьской революции является праздником. Также он отмечается в непризнанном большинством государств Приднестровье, пишет blizko.by
12:45 07/11/2021
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