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Польша обвиняет Беларусь в подготовке группы мигрантов к переходу границы - видео

Польская Погранслужба опубликовала видео, на котором за колючей проволокой и пограничным беларусским знаком видна группа людей в гражданском и трое в обмундировании.

«Беларусские службы готовят еще одну группу мигрантов к нелегальному пересечению границы», — утверждают в польском ведомстве.

Напомним, в последнее время Польша несколько раз заявляла о провокациях на границе с Беларусью, однако наша страна отвергала все обвинения. Министр же обороны Польши Мариуш Блащак утверждал накануне, что на беларусской стороне границе строят специальные сооружения, чтобы переправлять мигрантов в Польшу, пишет reform.by
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