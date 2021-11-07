Польша обвиняет Беларусь в подготовке группы мигрантов к переходу границы - видео
Польская Погранслужба опубликовала видео, на котором за колючей проволокой и пограничным беларусским знаком видна группа людей в гражданском и трое в обмундировании.
«Беларусские службы готовят еще одну группу мигрантов к нелегальному пересечению границы», — утверждают в польском ведомстве.
Напомним, в последнее время Польша несколько раз заявляла о провокациях на границе с Беларусью, однако наша страна отвергала все обвинения. Министр же обороны Польши Мариуш Блащак утверждал накануне, что на беларусской стороне границе строят специальные сооружения, чтобы переправлять мигрантов в Польшу, пишет reform.by
12:13 07/11/2021
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