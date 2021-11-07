– История с моей точки зрения заключается в том, что перед продлением своих полномочий следующих Владимиру Путину нужно вызвать восторг и счастье, как он вызвал восторг и счастье, присоединив Крым, а – сказал Венедиктов в эфире Эха Москвы . – И этот восторг и счастье означает объединение с Беларусью.





Один из вариантов. Во всяком случае, самый видный, на поверхности. Восстановление империи. Тогда это был в 14-м году Крым, а в 23-24 году это будет союз России и Беларуси с единым всем, единым президентом, единой валютой, единым газовым рынком. И так далее.





Собственно говоря, все, что он сейчас делает по отношению к Минску, я бы назвал знаешь, каким словом? – подкрадываемся.





Лихим кавалерийским налетом в декабре 2019, январе 2020 года — не удалось так шугануть белорусское руководство. А я напомню вам, что был до этого в 2018 году назначен Михаил Иванович Бабич. Человек генеральской формы, который начал, в том числе как мне рассказывали в посольстве проводить встречи с командующими белорусскими округами военными. То есть он эту самую военную элиту возможно и спецслужбистскую элиту кормил, поил и обаял.





И это был уникальный случай, когда Александр Григорьевич Лукашенко потребовал от Путина забрать посла. Было сочтено, что ну, да, не удалось. Это раз.





Второе, было подготовлена 31 карта дорожная по объединению такого рынка, сякого. Унификации налогов. Политическая унификация, финансовая. И это было главным. Здесь он опять встал в стоп, и опять не удалось. То есть кавалерийский наскок не удался.





Конечно, события августа 2020 года, президентские выборы в Беларуси, последующие события, прежде всего значительное сопротивление значительной части белорусского народа результатам выборов привело к тому, что, конечно, Лукашенко внутри ослабел.





Но к этому времени РФ уже иначе смотрела на инкорпорирование Беларуси либо в состав, либо в общее государство. На самом деле не имеет значения. Понятно, что это такой — собираем империю. И поэтому будем подкрадываться.