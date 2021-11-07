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Лукашенко: "Рано встаю, вечером в баню"

Лукашенко рассказал о своем образе жизни.

Белорусский лидер советует правильно питаться и вести нормальный образ жизни, чтобы были силы и энергия. А вот импортными продуктами увлекаться он не рекомендует.
Лукашенко на встрече с работниками оршанской городской больницы №1 имени Семашко рассказал медикам, где берет силы и энергию.
В пример глава государства привел сегодняшний день. По его словам, он по привычке встал в 5:45, а в 6 утра уже рубил дрова.

"Час пятнадцать отработал, побрился, умылся и поехал к вам. Вечером еще час. Попросил, чтобы истопили баню, минут 30 надо посидеть в горячей сухой бане", – рассказал он.
И добавил, что нужно жить "нормальной жизнью".

© Telegram / Пул Первого

"Нормальное питание (не бегайте вы за этим импортным) и нормальный образ жизни", – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, сами он живет обычной жизнью и старается не допускать лишних переживаний.

"Особенно с этой болезнью. Потому что как только ты начинаешь дрожать - умножай на 10, ты уже заболел и никогда не выздоровеешь, если будешь излишне переживать", – отметил он.
sputnik.by
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