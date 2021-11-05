По их информации, Байден направил Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что Вашингтон внимательно следит за увеличением числа войск возле границы с Украиной. Также директор ЦРУ должен был попытаться определить, что мотивирует действия России.





Кроме того, по данным телеканала, после поездки в Россию Бернс общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «умерить напряженность» между Киевом и Москвой.

Поездка

О том, что Бернс прилетел в Москву по поручению американского лидера, стало известно 2 ноября. Отмечалась, что цель визита — провести ряд встреч с представителями российских властей и обсудить вопросы американо-российских отношений.





В посольстве США в Москве заявляли, что эти встречи запланированы на 2-3 ноября. Так, уже в первый день поездки Бернс встретился с секретарем Совета безопасности (СБ) России Николаем Патрушевым. В пресс-службе аппарата Совбеза сообщили, что политики обсудили вопросы, связанные с отношениями Москвы и Вашингтона, не приведя других подробностей переговоров.





Как заявил в комментарии «Ленте.ру» профессор в области международных отношений американского колледжа Гамильтона Алан Кафруни, в ходе переговоров Бернс и Патрушев обсудили контроль над вооружениями и кибербезопасность.





Политолог назвал тему противодействия киберпреступлениям вызывающей особую озабоченность в Вашингтоне. По его мнению, американской стороне потребуются четкие ответы по позиции Москвы в этом вопросе для продолжения взаимодействия. Ученый предположил, что визит главы ЦРУ в Россию может создать условия для проведения второй встречи Джо Байдена и Владимира Путина.





Встреча в Индии

В начале сентября в СМИ появились сообщения о том, что Патрушев и Бернс якобы провели встречу в Дели, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Однако тогда пресс-секретарь аппарата ведомства Евгений Аношин опроверг данную информацию и заявил, что в планах Патрушева встречи с главой ЦРУ не значилось.





По словам представителя Совбеза, Патрушев в Нью-Дели проводил «встречи с руководителями целого ряда ведомств Индии и с руководством республики». При этом, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможной встрече Патрушева с директором ЦРУ.





Кто такой Бернс?

В прошлом директор ЦРУ был американским послом в Москве. Он признавался, что стал седым из-за России, а также призывал американские власти не игнорировать угрозу, которая «исходит от российского президента Владимира Путина».





Официальный представитель главы государства Дмитрий Песков позже ответил, что «не силен в геронтологии», поэтому предпочтет воздержаться от каких-то комментариев. Он также отметил, что Бернс умело руководил посольством и хорошо понимал Россию.





Американский политолог Брюс Маркс назвал Бернса лучшей кандидатурой для налаживания отношений между США и Россией, поскольку он хорошо знает нашу страну. Он также отметил, что поездка в Москву директора управления не является частью его обычных обязанностей.





Я знаю Уилла Бернса, он был послом США в России лет десять назад, и я думаю, что США пытаются использовать его знания о России, его связи, чтобы преодолеть те трудности в отношениях, что у нас сейчас существуют.

Брюс Маркс

американский политолог

Ситуация на границе с Украиной

30 октября газета The Washington Post написала о якобы наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021».





После этого пресс-секретарь американского министерства обороны Джон Кирби заявил, что Пентагон следит за ситуацией на границе Украины и России. При этом он отказался объяснить, о каком «необычном» поведении идет речь.





Комментируя информацию ведомств США о «необычной активности» Вооруженных сил России на границе с Украиной, Посольство РФ в Вашингтоне выразило недоумение, что «пресс-службы Госдепартамента и Пентагона обеспокоены перемещением Вооруженных сил РФ по собственной территории, в пределах российских границ».