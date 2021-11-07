Лебедок: Саботировать интеграцию больше не получится
Военный эксперт Егор Лебедок — о новой реальности, возникшей после подписания интеграционного декрета.
Фото из соцсетей эксперта
После подписания Александром Лукашенко и Владимиром Путиным интеграционного декрета белорусы оказались в новой реальности: режим загнан во временные рамки исполнения дорожных карт, ресурсов для маневрирования практически не осталось. К такому выводу приходит военный эксперт Егор Лебедок в стриме коллег. Приведем ключевые моменты.
До сих пор карты не опубликовали — значит не все там красиво
Егор Лебедок обратил внимание на три важных момента: 4 ноября стороны подписали декрет, который имеет силу закона, обязательного к исполнению в обеих странах.
— Это серьезный шаг. Декретов такого уровня раньше не принималось, во всяком случае, в открытом доступе их нет.
Кроме того, последним пунктом в декрете, помимо союзных программ, правительствам и Нацбанкам дано поручение до конца 2022 года выработать предложения по иным положениям договора.
— А это и единая валюта, и наднациональные органы, и многое другое, — напомнил эксперт. — Фактически, заложена общая канва и план-график движения.
Егор Лебедок подчеркнул, что программы так и не обнародовали до их подписания. И есть опасения, что их содержание будут держать в секрете до проведения в Беларуси референдума (если он вообще состоится), а то и дольше. И этот факт вполне может быть сигналом для тревоги:
— До сих пор не опубликовали — значит не все там красиво и гладко, не все можно спустить на томозах.
По мнению аналитика, если в прежние годы Лукашенко в разной степени успешно саботировал те или иные договренности с Россией, то сейчас у него практически не осталось для этого возможностей:
— Раньше ресурсов было много — политических, экономических, имиджевых и т.д. Сейчас их нет. И точек роста не наблюдается, кроме российского кредита.
Теперь все будет строго по классике — «утром деньги — вечером стулья», прогнозирует эксперт, тем более, что декрет предусматривает отчетность раз в шесть месяцев:
— Прошло полгода, выполнил плановые соглашения — получи кредит или льготные цены на газ и нефть. Не выполнил — работаем дальше, а ты ищи деньги сам, где хочешь.
О нелегитимности Лукашенко
Егор Лебедок прокомментировал утверждения о том, что подпись Лукашенко под интеграционным декретом не имеет силы ввиду утраты им внешней и внутренней легитимности.
— Если говорить о том, что ситуация поменяется в пределах месяца-двух, то можно будет говорить о легитимности и настаивать о том, что это (подписание декрета — С.) ничего не значит. Но когда это будет работать год, два или три, то нет никакого значения, кто это подписывал. Так как начинает работать система.
Суть интеграционных карт для России — расширение экономического рычага влияния на Беларусь. То есть прекращение этого договора будет приводить к более серьезным экономическим последствиям для нашей страны. От экономических — к социальным. А на фоне управляемой информационной политики можно сделать со страной что угодно, пишет Салідарнасць.
10:03 07/11/2021
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