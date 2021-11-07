военный эксперт Егор Лебедок в После подписания Александром Лукашенко и Владимиром Путиным интеграционного декрета белорусы оказались в новой реальности: режим загнан во временные рамки исполнения дорожных карт, ресурсов для маневрирования практически не осталось. К такому выводу приходит стриме коллег. Приведем ключевые моменты.





До сих пор карты не опубликовали — значит не все там красиво





Егор Лебедок обратил внимание на три важных момента: 4 ноября стороны подписали декрет, который имеет силу закона, обязательного к исполнению в обеих странах.





— Это серьезный шаг. Декретов такого уровня раньше не принималось, во всяком случае, в открытом доступе их нет.





Кроме того, последним пунктом в декрете, помимо союзных программ, правительствам и Нацбанкам дано поручение до конца 2022 года выработать предложения по иным положениям договора.





— А это и единая валюта, и наднациональные органы, и многое другое, — напомнил эксперт. — Фактически, заложена общая канва и план-график движения.





Егор Лебедок подчеркнул, что программы так и не обнародовали до их подписания. И есть опасения, что их содержание будут держать в секрете до проведения в Беларуси референдума (если он вообще состоится), а то и дольше. И этот факт вполне может быть сигналом для тревоги:





— До сих пор не опубликовали — значит не все там красиво и гладко, не все можно спустить на томозах.





По мнению аналитика, если в прежние годы Лукашенко в разной степени успешно саботировал те или иные договренности с Россией, то сейчас у него практически не осталось для этого возможностей:





— Раньше ресурсов было много — политических, экономических, имиджевых и т.д. Сейчас их нет. И точек роста не наблюдается, кроме российского кредита.





Теперь все будет строго по классике — «утром деньги — вечером стулья», прогнозирует эксперт, тем более, что декрет предусматривает отчетность раз в шесть месяцев:





— Прошло полгода, выполнил плановые соглашения — получи кредит или льготные цены на газ и нефть. Не выполнил — работаем дальше, а ты ищи деньги сам, где хочешь.





О нелегитимности Лукашенко





Егор Лебедок прокомментировал утверждения о том, что подпись Лукашенко под интеграционным декретом не имеет силы ввиду утраты им внешней и внутренней легитимности.





— Если говорить о том, что ситуация поменяется в пределах месяца-двух, то можно будет говорить о легитимности и настаивать о том, что это (подписание декрета — С.) ничего не значит. Но когда это будет работать год, два или три, то нет никакого значения, кто это подписывал. Так как начинает работать система.



