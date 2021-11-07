



Как сообщает пресс-служба, Лукашенко подчеркнул, что это событие нашло отклик в разных уголках Земли, сплотило угнетенные народы, нанесло удар по глобальной колониальной системе. На смену идеологии капитализма пришли принципы социальной справедливости, равенства прав и возможностей. Началась новая эпоха, в которую белорусский народ вошел в статусе политической нации, впервые создавшей на родной земле национальное государство.





«Продолжая исторический путь героических поколений, с достоинством прошедших через испытания гражданского противостояния, Первой мировой и Великой Отечественной войн, послевоенной разрухи, мы делаем все, чтобы, невзирая на новые вызовы, сохранить достижения прошлого - свой уклад жизни и традиции, внутринациональный мир и единство, наш суверенитет. Пусть память об эпохальном событии, с которого началась история белорусского государства, помогает нам беречь такой великий дар, укреплять свои позиции на мировой политической арене», - говорится в тексте поздравления.





Лукашенко пожелал всем гражданам страны благополучия и новых свершений во имя будущего родной Беларуси.

Не лишним будет напомнить, что само слово "революция" для него ненавистно.