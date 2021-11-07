«Яна задержана, помещена в следственный изолятор № 5. На данный момент прокуратора России ожидает требования об экстрадиции от генеральной прокуратуры Беларуси. Возможности пообщаться тет-а-тет без лишних глаз с моей подзащитной у меня не было, на следующей неделе я пойду к ней в СИЗО», — сообщила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».





Адвокат пояснила, что Пинчук обвиняют по нескольким статьям УК республики: ей вменяют в вину администрирование канала «Витебск 97» (признан экстремистским), а также разжигание социальной, национальной и иной розни.





«Видимо, подразумевается, что она размещала какие-то сообщения в этом телеграм-канале с плохим отзывом о силовиках, с призывом к каким-то действиям против них. По совокупности ей грозит от 8 до 19 лет лишения свободы», — сказала она.



