Дмитрий Быков. — Понимаете, мои прогнозы, умеренно оптимистичные, что власть или трансформируется, или сменится, были рассчитаны на то, что эта власть не хочет покончить с собой. — Мы все думали, что эта власть настроена на диалог, она хочет что-то слышать, — размышляет в эфире «Эхо Москвы» — Понимаете, мои прогнозы, умеренно оптимистичные, что власть или трансформируется, или сменится, были рассчитаны на то, что эта власть не хочет покончить с собой.





Нет, она хочет — и забрать с собой как можно больше. Но пока ее не доведут до этого самоубийства в бункере (никаких аналогий — имеется в виду совершенно другой бункер, психологический), она не будет ничего менять.





Да, она решила покончить со страной. Она ведет ее самоубийственным путем. Она делает такую страну, которая не сможет противостоять вообще никаким вызовам.





Пандемическим она, в общем, пока противостоит только за счет великолепного мужества и профессионализма врачей, не за счет внутренней солидарности, которая в России традиционно очень сильна. Всё равно это не спасет ситуацию. Власть идет самоубийственным путем. Это очевидно.





Причем самое ужасное — это не их личное самоубийство. Это наше с вами самоубийство, потому что мы все сидим в поезде, которым управляет безумный машинист. Некоторые умудряются выпрыгнуть из этого поезда, хотя он набирает скорость, и это выпрыгивание становится всё рискованнее, всё труднее.





Оно обставлено всё большим количеством бюрократических проблем, но пока это можно сделать. Некоторые пытаются влезть на крышу этого поезда и думают, что там они как-нибудь спасутся. А некоторые забиваются в хвост, думая, что в хвосте безопасно, или что если тихо сидеть, то обойдется.





Но этот поезд едет в совершенно определенном направлении. Мои прогнозы и большинство других прогнозов исходили из того, что некоторые стрелки всё-таки не будут так быстро проскочены, что будет по крайней мере легкая заминка на некоторых выборах. Нет, ее нет.





Особенно сейчас, когда после полной интеграции с Лукашенко уже ясно, что и Лукашенко будут поддерживать до конца, потому что это, в конце концов, вопрос выживания этой самой власти. Она считает, что падение тирана на сравнительно небольшом расстоянии от Москвы может оказаться роковым.





Они будут обставлять это как борьбу с коллективным Западом, естественно, как борьбу за суверенитет, как желание создать буфер между нами и НАТО. Но понятно, что падение тирана подаст слишком дурной пример.





Народ Беларуси, все эти 10 миллионов — я их отнюдь не поздравляю с тем, что они в заложниках у Лукашенко и Путина. То есть они действительно пойдут на полную интеграцию, на слияние, на метафизический брак, на обряд духовного брака между Россией и Беларусью — что хотите, но они его не сдадут или поставят после него наследника.



