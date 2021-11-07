



Каждый год, начиная с 2008 года, британский политолог Саймон Анхольт и исследовательский центр Ipsos, оценивает "национальные бренды" стран, измеряя их восприятие по шести шкалам, включая управление страной, дружелюбие, культуру и качество жизни. За Германией следуют Канада, Япония, Италия и Великобритания. Об этом пишет издания Prague Morning.





В рейтинге этого года Германия сохранила первое место пятый год подряд и седьмой раз, в целом. Оценка страны улучшилась до 71,1% в этом году, по сравнению с 69,1% в 2020 году.





Репутация Германии значительно улучшилась благодаря тому, что люди положительно относятся к немецким товарам и действиям Берлина по борьбе с бедностью.





Саймон Анхольт разработал и запустил "Индекс национальных брендов" в 2005 году. С 1998 года он консультировал президентов, премьер-министров и правительства 56 стран, помогая им более творчески и эффективно взаимодействовать с международным сообществом. Он признан ведущим мировым авторитетом в области национального имиджа.





Профессор Анхольт также публикует "Индекс хорошей страны" - исследование, в котором страны оцениваются по их вкладу в человечество и планету, и является почетным основателем-редактором журнала "Брендинг мест и публичная дипломатия".







