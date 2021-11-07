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Ираке закрывают белорусские консульства в Багдаде и Эрбиле

Власти Ирака приняли решение закрыть два почетных консульства Беларуси, сообщает издание Rojnews.

Закрываются два представительства: в Багдаде и Эрбиле (столица иракского Курдистана). Это решение иракского правительства.

Иракские СМИ также опубликовали видео, вероятно, из Эрбиля, на котором спускают государственный флаг Беларуси, пишет Смартпресс. 

Интересно, что накануне, с 1 по 3 ноября 2021 года, как сообщил МИД Беларуси, Чрезвычайный и Полномочный Посол  Беларуси в Турецкой Республике и по совместительству в Республике Ирак  совершил плановый рабочий визит в Эрбиль. На встречах с официальными лицами Курдского автономного района обсуждался также миграционный вопрос.
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