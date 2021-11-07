Закрываются два представительства: в Багдаде и Эрбиле (столица иракского Курдистана). Это решение иракского правительства.





Иракские СМИ также опубликовали видео , вероятно, из Эрбиля, на котором спускают государственный флаг Беларуси, пишет Смартпресс.





Интересно, что накануне, с 1 по 3 ноября 2021 года, как сообщил МИД Беларуси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турецкой Республике и по совместительству в Республике Ирак совершил плановый рабочий визит в Эрбиль. На встречах с официальными лицами Курдского автономного района обсуждался также миграционный вопрос.