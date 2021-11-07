Об этом сообщает Reuters.





В США заявили, что в Эфиопии инциденты гражданских беспорядков и этнического насилия происходят без предупреждения, а ситуация может обостриться и вызвать перебои в цепочке поставок, отключение связи и сбои в поездках.





Дания и Италия также попросили своих граждан в Эфиопии покинуть страну, пока были доступны коммерческие рейсы.





Африканский Афганистан









На африканском континенте полыхает военный конфликт, который по масштабу катастрофы можно сравнить лишь с ситуацией в Афганистане. Правительство Эфиопии, второй по численности населения страны Африки, уже год ведет войну с повстанцами из региона Тыграй.





Уровень жестокости на этой войне зашкаливает, а мировое сообщество призывает остановить кровопролитие. Однако конца этому внутреннему противостоянию пока не видно.





Тыграи у власти

Свою современную историю страна начала со свержения прокоммунистического режима еще в 1991 году.





Но несмотря на то, что Эфиопия, согласно новой конституции, стала федеративной республикой, большинство мест во власти заняли представители народа тыграй, которые сейчас и воюют против в асти.





Тыграи рулили страной последующие 27 лет. Их режим часто обвиняли в применениях пыток, репрессий и политических преследованиях. Однако, в какой-то момент у народностей Эфиопии возникло логичное недовольство: "А почему это именно тыграи руководят страной?"



Это недовольство и породило конфликт во власти, что привело к тому, что в 2018 году новым премьер-министром Эфиопии стал представитель народа оромо Абий Ахмед. После прихода к власти Абий Ахмед решил демократизировать Эфиопию:





очистить ее от коррупции;





провести честные выборы;





обеспечить стабильный экономический рост.





Он тут же закрыл тюрьмы, где раньше проводились пытки против диссидентов, отменил множество репрессивных законов и освободил около тысячи политзаключенных.





Еще одним крупным достижением Абий Ахмеда было окончание 20-летней войны с соседней Эритреей. Эфиопский премьер-министр тут же стал любимчиком западных стран, а за завершение войны даже получил Нобелевскую премию мира. Ахмед также добился серьезных экономических успехов и Эфиопия вошла в лидеры по росту экономики на континенте.





Атака на правительственную военную базу

Однако внутри страны не все были так воодушевлены приходом Ахмеда. Ведь почти 120-миллионное население Эфиопии состоит из более чем 100 народностей и этносов, а это всегда чревато проблемами.





Так, элиты провинции Тыграй у которых фактически отобрали власть 3 года назад, усмотрели в антикоррупционных реформах Ахмеда угрозу для себя лично. Входить в новую правящую коалицию они также отказались.





Но настоящее противостояние началось прошлой осенью. Абий Ахмед решил отложить парламентские и региональные выборы в связи с пандемией коронавируса. Хотя именно эти выборы, по призыву того же Ахмеда, должны были стать самыми честными и прозрачными в истории Эфиопии.





Власть провинции Тыграй не оценила такой шаг и заявила, что это узурпация власти. А потому на своей территории выборы все же провела и, конечно же, победила.





Но это сильно не понравилось центральной власти Ахмеда, которая назвала выборы незаконными и прекратила финансировать регион.





В ноябре 2020 года региональные силы атаковали правительственную военную базу и захватили ее, вместе с оружием и боеприпасами. Правительству, при помощи военных соседней Эритреи, все же удалось придушить бунт в Тыграе, но тоже ненадолго.





Война в Эфиопии не утихает

Внезапно для центрального правительства повстанцы вернули себе контроль над административным центром провинции Тыграя. И с того момента война не утихает. Абий Ахмед заблокировал Тыграй, отключил им воду, свет и интернет, а население призвал брать в руки оружие и защищаться от повстанцев.





С этого момента Ахмед перестал быть любимчиком Запада – ООН тут же призвали разблокировать Тыграй, потому что местное население находится на грани голода. Если этого не произойдет, США пригрозили Эфиопии санкциями.





Ахмед же утверждает, что никакую международную помощь он не блокирует, а ООН обвинил во вмешательство во внутренние дела Эфиопии.





По данным правозащитных организаций, обе стороны конфликта отличились особой жестокостью. Более того, и правительственные войска, и повстанцы используют пытки и сексуальное насилие над мирным населением захваченных территорий.





Количество жертв среди мирных граждан уже исчисляется тысячами, а около 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Сотни тысяч людей не имеют доступа к воде, еде и медицинской помощи.





Международные организации, страны Запада и Африканский союз призывают Эфиопию к перемирию. Президент США Джо Байден уверен, что решить конфликт можно только дипломатическим путем.





Однако Абий Ахмед на это не согласен, и наоборот признал повстанцев Тыграя террористами. При этом Ахмед пытается вытеснить тыграев с захваченных земель, для чего закупает военную технику и продолжает мобилизацию населения.





Очевидно, что Ахмед больше не слышит голос Запада, а потому США признали что война в Эфиопии надолго. Потому посольство США в стране уже призывает американцев покинуть страну.



