







Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев телеканалу "Россия-1".





"Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Мы видим объединяющий символ, который необходим. Многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ ", - сказал он.





В то же время, разговора о создании единой валюты Союзного государства на сегодняшний день нет. "Действительно, в союзном договоре обозначен выход на единую валюту. Но сегодня об этом разговора нет", - сказал он.





Напомним, договор о создании Союзного государства был подписан в декабре 1999 года президентом РФ Борисом Ельциным и Александром Лукашенко.





Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко в 4 ноября на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию Москвы и Минска.