Политолог Сергей Марцелев в интервью Беларускай праўдзе рассуждает про последствия решений ВГС.

У Путина нет поводов быть довольным

- Многие утверждают, что российский правитель панически боится коронавируса. На самом деле дистанцирование от Лукашенко или от коллеги по переговорам – это форма давления. В то время как личная встреча Путина – свидетельство максимальной лояльности к собеседнику. Думаю, в данном случае более правдоподобна версия, что Путин дистанцировался от Лукашенко.





Хотя в 2020 году возник казус: Лукашенко заявил, что заразился коронавирусом во время международной встречи, а встречался-то он только с одним политиком – Путиным. Получается, что заразился он в России и заразился от Путина. Такая постановка вопроса вряд ли могла понравиться российскому визави.





- По какой причине Путин дистанцировался от Лукашенко?





- И беларуская пропаганда, и российская явно переоценивают произошедшее на Высшем госсовете. Стороны преподносят подписание 28 союзных программ как нечто принципиально новое. Нет, это эхо декабря 2019 года, вернее, эхо декабря 1999 года. В союзных программах прописаны все те же пункты, которые содержатся в Договоре о создании союзного государства, которые успешно саботировались все это время. И эта практика продолжается. То, на что Лукашенко не согласился в декабре 2019 года, не согласился он и сейчас. Эмиссионный центр е создан, союзный парламент не будет избираться и вообще речь не идет о наднациональных органах. Это не шаг вперед, а шаркание на месте.





Поэтому поводов быть довольным у Путина нет.





В этой истории присутствует и явная пропагандистская составляющая. Путин вещал из Крыма, который Лукашенко не признавал российской территорией. Вчера Лукашенко согласился, что Крым относится к России. А депутат Савиных в вечернем эфире канала «Соловьев LIVE» подтвердил, что официальный Минск и де-факто, и де-юре признал Крым российским. Если под признанием де-факто можно воспринимать вчерашние слова Лукашенко, то что понимается под признанием де-юре? Разве что голосование официального Минска на Генеральной ассамблее ООН по крымскому вопросу.

«Лукашенко зашел за красную черту»

- Все идет к тому, что в отношениях с Украиной Лукашенко зашел за красную черту. Поясню свою мысль.





В 2014 году на фоне безвластия в Украине (Александр Турчинов был спикером Верховной Рады и и.о. президента по Конституции после бегства Януковича) Лукашенко хотел создать образование из Беларуси и Украины и вести войну против метрополии – России. На полном серьезе. Об этом пишет в своих мемуарах Дональд Туск, который тогда возглавлял Еврокомиссию. То есть, Лукашенко играл на славянском фронте все это время. Ему были важны симпатии украинского народа, он все время твердил, что является самым популярным иностранным политиком в Украине. А признанием оккупации Крыма Лукашенко перешел через красную черту, хотя и экономические, и политические отношения с Украиной всегда складывались успешно.

В Беларуси появится ядерное оружие?

- На заседании Высшего госсовета принята новая Военная доктрина Беларуси и России. Ранее этот документ не был представлен широкой публике. По косвенным признакам можно предполагать, что могла измениться концепция применения Вооруженных сил Беларуси и России, Объединенной группировки войск в случае конфликта с третьими странами. Лукашенко наступил сам себе на пятку: грубо попраны не только нормы международного права, но и растоптан Будапештский меморандум. Будапештский меморандум – охранная грамота, плата за вывод ядерных войск из Беларуси. В случае территориальных претензий со стороны Российской Федерации Лукашенко не может рассчитывать на помощь международного сообщества. Вслед за отказом от Будапештского меморандума может последовать выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, и на аэродроме в Барановичах могут появиться стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту.





Военная интеграция стала самым успешной за последние два года составляющей интеграции, платой, которую Лукашенко платит России за поддержку своей единоличной власти. В Беларуси появились два учебно-боевых центра, которые де-факто являются военными базами, только без статуса экстерриториальности. Мы оказались на первой линии удара в случае вооруженного конфликта.

Миграционный конфликт может вылиться в вооруженный

- Миграционный кризис грозит вылиться в локальный, но вооруженный конфликт. Переход вооруженных людей через польскую границу – это не самодеятельность пограничников. Тема миграционного кризиса на белорусско-польской границе прозвучала на вчерашнем саммите. Управляемый миграционный кризис происходит при молчаливом согласии Кремля. Посыл здесь четкий: «Бойтесь, поляки».



