







Поэтому любые конституционные изменения могут только ухудшить положение страны. По сути, в их принятии заинтересован только Кремль, пишет Политринг, который и навязал эту схему урегулирования общественного противостояния в нашем обществе в прошлом году, но вовсе не для блага белорусов, а для усиления своего влияния на внутриполитические процессы внутри страны.





По вполне понятной причине Лукашенко не озвучивает ключевые требования российской стороны, поэтому я это сделаю за него, чтобы наша власть сохранила пространство для маневра внутри Союзного государства. Итак, ключевым вопросом для Кремля в отношениях с Беларусью являются вовсе не интеграционные карты или открытость белорусской экономики для российских инвестиций. Ключевым вопросом является фактор времени: Лукашенко стареет, и Москва должна получить гарантии, что после его смерти к власти в Беларуси придут пророссийские силы, а не прозападные, как это случилось сразу после развала СССР. В Кремле опасаются, что все инвестиции в режим Лукашенко достанутся новой прозападной властной элите, и небезосновательно, поскольку политические репрессии прошлого и нынешнего года отвернули от власти наиболее политически активную часть общества, которая после ухода Лукашенко обязательно возьмёт реванш именно потому, что общество оказалось поляризовано. Но на одной стороне молодёжь, которая интегрирована во все слои общества, а на другой стороне один Лукашенко, который интегрирован только в силовые ведомства, суды и руководящий состав госструктур, что обусловлено самой моделью выстроенной в нашей стране вертикали власти, при которой смена её лидера автоматически приведёт к смене всей политической элиты. По-другому быть не может. Если у кого-то проблемы с логикой, вспомните уход Сталина, а затем уход Брежнева. Да, что далеко ходить, отставка Ельцина полностью изменила лицо России. Вот почему Кремль так яростно увязывает экономическую помощь режиму со структурными конституционными переменами в нашей стране.





При этом Россия вовсе не заинтересована в демократических преобразованиях, независимых СМИ, свободе выражения политических взглядов в Беларуси, вовсе нет. Требования Москвы сугубо утилитарны: ещё до смерти Лукашенко формирование в Беларуси пророссийского политического блока, интегрированного в силовые ведомства и властную вертикаль, - на что, естественно, Лукашенко никогда не пойдёт.





Поэтому белорусы могут спать спокойно. Пока Лукашенко у власти, белорусы находятся как у Христа за пазухой. Именно в силу того, что на Западе считают недостатком, изъяном в нашем цивилизационном развитии после развала СССР, пока идёт война на Востоке Украины ради сохранения страны, белорусы обречены быть союзниками России. И на такую форму правления страной, которая у нас сейчас есть, проще говоря, даже уход Лукашенко белорусам сейчас противопоказан, поскольку станет поводом для агрессивных действий со стороны генерального штаба вооружённых сил России.





Поэтому как бы нам не было тяжело при диктатуре Лукашенко, но пока не закончится война на Востоке Украины, нам придётся тянуть Лукашенко на посту президента - до тех пор, пока он сам не отойдёт в мир иной. И к счастью, здоровьем его Бог не обделил. Но и то, что Лукашенко до сих пор бегает как мальчишка на хоккейной площадке, вовсе не означает, что белорусы должны спать в шапку и не быть готовы к жизни после смерти Лукашенко.





Уверяю всех, легче не станет, наоборот, в тот день, когда Лукашенко нас покинет, мы окажемся в положении Украины, это объективная реальность — Москва не может себе позволить лишиться контроля над газовой и нефтяной трубами через нашу территорию. Такова цена для белорусов за дешёвые энергоносители и российский рынок, поэтому проблема времени в равной степени касается и нас. Мы также зависим от состояния здоровья Лукашенко, как и Россия, поэтому кому как не Лукашенко подготовить страну к жизни после него. И для этого у него всё есть: дешёвый газ, современная система здравоохранения, которая из-за пандемии стала связующим звеном между обществом и властью, благодаря возросшему авторитету медицинских работников нашей страны, а также временный энергетический кризис в ЕС и США, что на какое-то время создаст нишу на мировом рынке для белорусских товаров и услуг. Поэтому времени у нас немного, несмотря на то, что Лукашенко может запросто дожить до 90 лет.





Поэтому первым шагом для оздоровления политического климата в стране должна стать амнистия для всех фигурантов уголовных дел по событиям прошлого года, а также отмена политически мотивированных решений Верховного суда о ликвидации творческих союзов, таких как Белорусский ПЕН-центр и ТБМ, и отмена ограничений Минюста на деятельность независимых СМИ. Вторым шагом должна стать отставка всех одиозных личностей в милиции и судей, причастных к политически мотивированным решениям. Третьим шагом должна стать смена правительства и Нацбанка на профессионалов, способных продвигать и реализовывать белорусские товары и услуги на мировом рынке. Четвёртым шагом должна стать смена всех руководителей местных органов власти и замена их на тех, кто свободно владеет английским и способен создавать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса в своём регионе, понимать, что в современных условиях необходимо для привлечения иностранных инвестиций. Пятым шагом должна стать конституционная норма, закрепляющая право за Лукашенко оставаться на посту президента пожизненно. Это необходимо сделать, чтобы Россия уже сейчас начала адаптацию к тем переменам, которые произойдут в нашем обществе после ухода Лукашенко.





Депутат Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва Андрей Климов