В середине июня состоятся досрочные президентские выборы, а Лукашенко возглавит ВНС - «Незыгарь»
Минский источник сообщил, что вчера Лукашенко трижды звонил Путину. Просил об очной встрече.
Фото: president.gov.by
Вроде получил согласие, пишет близкий к Кремлю телеграм-канал «Незыгарь».
Лукашенко проинформировал о завершении подготовки референдума по принятию новой конституции. Его проведение намечено на 27 февраля 2022 года.
В середине июня должны состояться досрочные президентские выборы, а Лукашенко, как ожидается, возглавит ВНС.
Лукашенко крайне заинтересован в медийном сопровождении за счет Союзного государства.
При этом в Москве рассчитывают, что в 2023 года состоятся выборы в объединённый парламент Союзного государства России и Беларуси. Вопрос будет курировать Володин.
Москва актуализирует переговоры по продаже нескольких белорусских предприятий российскому бизнесу.
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"Аэрофлот" ведёт переговоры о покупке "Белавиа". Весь парк самолётов заменят на российские (проект "Ростеха" и ОАК).
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Источник: udf.name
14:41 06/11/2021
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