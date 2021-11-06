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В середине июня состоятся досрочные президентские выборы, а Лукашенко возглавит ВНС - «Незыгарь»

Минский источник сообщил, что вчера Лукашенко трижды звонил Путину. Просил об очной встрече.

В середине июня состоятся досрочные президентские выборы, а Лукашенко возглавит ВНС - «Незыгарь»
Фото: president.gov.by
Вроде получил согласие, пишет близкий к Кремлю телеграм-канал «Незыгарь».

Лукашенко проинформировал о завершении подготовки референдума по принятию новой конституции. Его проведение намечено на 27 февраля 2022 года.

В середине июня должны состояться досрочные президентские выборы, а Лукашенко, как ожидается, возглавит ВНС.

Лукашенко крайне заинтересован в медийном сопровождении за счет Союзного государства.

При этом в Москве рассчитывают, что в 2023 года состоятся выборы в объединённый парламент Союзного государства России и Беларуси. Вопрос будет курировать Володин.

Москва актуализирует переговоры по продаже нескольких белорусских предприятий российскому бизнесу.

"Северсталь" планирует выкупить БМЗ со всеми долгами. первоначально цена была $500 млн, сейчас $250 млн. Плюс в нагрузку погашение всех долгов и модернизация.

"Ростех" за $300 млн заинтересован в МЗКТ. Первоначально было $750 млн.

"Ростсельмаш" согласен купить "Гомсельмаш" за $50 млн и покрыть все убытки (около $600 млн).

"Камаз" отказался от планов купить МАЗ за $1 млрд.

"Аэрофлот" ведёт переговоры о покупке "Белавиа". Весь парк самолётов заменят на российские (проект "Ростеха" и ОАК).

РЖД просчитывает сделку по покупке Белорусской железной дороги. Цена снижена с $3 млрд до $700 млн и $4 млрд российский перевозчик может потратить на ее развитие.
Источник: udf.name
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