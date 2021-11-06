







В СГБ отметили, пишет Haqqin.az, что для большей эскалации ситуации организаторы акций даже рассматривают вариант ликвидации одного из оппозиционных лидеров.





«Для максимальной эскалации ситуации и организации различных провокационных действий планируется привлечение на акции бывших сотрудников правоохранительных органов. Также организаторы митинга активно рассматривают возможность переманивания на свою сторону действующих сотрудников силовых структур и ликвидацию одного из лидеров оппозиции», – сказал на брифинге замначальника контртеррористического центра СГБ Грузии Бача Мгеладзе.





Он отметил, что организаторы акций в Рустави и Тбилиси, которые должны начаться 6 ноября, собираются блокировать госучреждения и дороги, ведущие к тюрьме №12, где уже 37 дней голодает Саакашвили. В частности, они хотят пикетировать здания парламента, администрации правительства, администрации президента, Минюста и МВД Грузии, чтобы нарушить повседневный режим их работы.





В СГБ заявили, что цель этих действий – захват власти силой, а указания лидерам оппозиции дает сидящий в тюрьме Саакашвили, передавая сообщения через своих визитеров.





Подчеркивается при этом, что ведомство будет действовать в рамках закона, чтобы пресечь преступления, а виновных привлекут к ответственности.