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Аваков: мы наблюдаем аншлюс Беларуси

По мнению экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в настоящее время происходит мягкий захват Кремлем Беларуси.

Аваков: мы наблюдаем аншлюс Беларуси
В эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером», он отметил, что «в эти дни происходит фундаментальная вещь, которую нельзя не замечать — аншлюс Беларуси».

Аваков считает, пишет Naviny.online, что нынешняя ситуация (точно повторяет аншлюс Австрии в средине прошлого столетия, когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну и передал ее гитлеровской Германии».

В этой связи экс-глава МВД обратил внимание на то, что у границ Украины «мы имеем вооруженные силы РФ», а поэтому властям страны нельзя расслабляться и надо держать порох сухим.
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