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«Проблемы безопасности, возникшие из-за напряженности в приграничных районах Беларуси с западными соседями, достигли серьезных масштабов. Нашим гражданам, выезжающим в Беларусь, настоятельно рекомендуется держаться подальше от приграничных территорий», — отмечает посольство, пишет Naviny.online.





«С другой стороны, контрабанда людей/мигрантов определяется как преступление в Уголовном кодексе Турции, как и в других странах. За незаконной деятельностью преступных организаций внимательно следят как органы нашей страны, так и соответствующие страны. Чтобы не возникало нежелательных ситуаций и не было возбуждено уголовное дело, необходимо не поддаваться ложным обещаниям и немедленно сообщать в наши компетентные правоохранительные органы о преступных предложениях и действиях», — подчеркивается в сообщении.





«Следует помнить, что в результате обещаний и действий преступных организаций могут возникнуть риски для жизни из-за холодной погоды ниже нуля, текущих географических условий и мер, принятых на границах. Нашим гражданам, выезжающим в Беларусь, настоятельно рекомендуется учитывать эти предупреждения в целях безопасности своей и близких», — говорится в сообщении.



