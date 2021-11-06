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Мирзиёев принес присягу и официально вступил в должность президента Узбекистана

На недавних выборах действующий лидер Узбекистана набрал чуть больше 80 процентов голосов.


Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в субботу принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны, сообщают РИА Новости.
Очередные выборы президента Узбекистана состоялись 24 октября. После подсчета всех бюллетеней ЦИК сообщил, что Мирзиеев победил (80,12%), пишет Sputnik. Явка избирателей составила 80,4%. На предыдущих выборах в декабре 2016 года у Мирзиеева было 87,7%.

Перед началом церемонии в зал сената впервые внесли штандарт и знак президента Узбекистана, утвержденные в октябре. Новое удостоверение президента Узбекистана Мирзиееву вручил председатель Центральной избирательной комиссии. Затем вновь избранный глава государства, положив руку одновременно на конституцию и Коран, произнес присягу.

Он обязался "строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента республики Узбекистан обязанности".

Президента в Узбекистане по Конституции выбирают раз в пять лет.
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