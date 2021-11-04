



Nashaniva.com собрала отклики российской прессы об этой онлайн-встрече.









Итоговый документ, который подписали Лукашенко и Путин, специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников считает промежуточным.





Журналист считает, что город Севастополь, откуда Путин присутствовал на онлайн-встрече, был выбран не случайно.









Фота: kremlin.ru.





«Александр Лукашенко, как известно, до сих пор не спешит признавать Крым, и с воспитательной точки зрения было бы правильно поучаствовать в заседании Госсовета именно тут», — замечает корреспондент.





Складывалось впечатление, что Александр Лукашенко так и не намерен считать Крым частью России, как и Беларусь, замечает Колесников.





Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов».





«И так вот уже 23 года», — иронизирует издание.





«Тем временем Владимир Путин, пока белорусский президент готовился подписать итогово-промежуточный документ, странное дело, не отвечал ему ничего и вообще внешне никак не реагировал. А на самом деле был очень напряжен. Такое впечатление, что он до последнего ждал чего-то от господина Лукашенко. Тот мог ведь что-то вытворить. Нет, не был уверен в коллеге Владимир Путин», — пишет Колесников.





«В нем с новой силой проснулся актер шкловского театра, и голос его обиженно дрогнул», — так описал российский журналист момент, когда Лукашенко пожаловался Путину на тое, что его не взяли в Крым.









Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в эфире НСН предположил — достигнутые договоренности действительно могут быть «историческими».





«Если там действительно заложен ряд интеграционных программ с возможным последующим политическим наращиванием интеграции, это будет историческое событие, потому что мы очень долго двигались, топтались в начале «дорожных карт», теперь союзных программ. С 2019 года мы не можем согласовать даже вопрос роуминга», — пояснил замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ.









Также, по его мнению, Лукашенко пошел на подписание документов о Союзном государстве с главой России, чтобы получить поддержку на фоне давления на Минск Запада.





При этом политолог Глеб Павловский раскритиковал объединение России с Беларусью, считая, что Лукашенко является крайне слабым политическим лидером, который «скомпрометирует любое крупное государственное решение, которое будет принимать».





«У России, к сожалению, здесь нет выбора, потому что у нас не так много союзников, а Путин не может позволить себе потерять Белоруссию, это будет очень плохо воспринято, в первую очередь, его избирателями. Это и создает для Лукашенко возможность шантажировать Россию финансово и политически», - заявил политолог.









Российский политолог Марат Баширов связывает высказывание Лукашенко о Крыме с подписанием Декрета Союзного государства по интеграции. Такое мнение он высказал в беседе с «Известиями».





«Это напрямую связано с тем, что сегодня были подписаны интеграционные карты. По-моему, аж 28 документов были подписаны президентом Путиным и Лукашенко. Соответственно, если господин Лукашенко признает Российскую Федерацию в качестве участника Союзного государства, то он его признает во всех границах российского государства, куда входит и Крым. Вот и вся логика», — отметил эксперт.









Фото: kremlin.ru.





«Он признает, что подписывает интеграционные документы с государством, которое описано в Конституции РФ, а там есть и Республика Крым», — добавил он.





Политолог подчеркнул, что подписанные документы в первую очередь важны для Москвы, но и Минск «получает дополнительные гарантии с точки зрения безопасности».









Политолог и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в беседе с «360» предположил, к каким результатам приведут эти переговоры.





«Лукашенко — тот человек, который не всегда исполняет возложенные на него обязательства. В 2004 году должна была быть единая валюта, ее нет», — отметил эксперт и добавил, что сегодняшние документы могут быть точно так же проигнорированы.









Аверьянов-Минский считает, что достигнуть выполнения договоренностей от Беларуси можно только одним способом: если Кремль возьмет это под жесткий контроль. Но эксперт не уверен, что Москва готова разговаривать с Минском в резкой форме.





«Способен ли Кремль так жестко разговаривать с руководством Белоруссии — это большой вопрос. Вся предыдущая история отношений между руководством России и Беларуси показала, что Кремль излишне добр по отношению к белорусским коллегам. И невыполнение ими своих обязательств остается без должного ответа со стороны России», — заключил политолог.









Так называемый «председатель» так называемого «парламента Крыма» Владимир Константинов заявил, что Лукашенко «фактически посетил» оккупированный Россией полуостров в ходе разговора с Путиным.





«Александр Григорьевич уже фактически посетил Крым, когда принял участие в общении с нашим президентом, находящимся в Севастополе. Надеемся, что вслед за виртуальным посещением последует и реальное», — сказал Константинов.









По его словам, на крымском полуострове «всегда готовы принимать друзей».





Политик также заявил, что в Крыму заинтересованы в визите белорусского политика и отметил, что крымчане с белорусами являются друзьями.









При всей мягкости формулировок и при исключении из плана интеграции вопросов военно-технического сотрудничества, а также (по настоянию Лукашенко) о переходе к единым налогам и единой валюте Союзного государства — до 2024 года — речь идет, как можно видеть, о создании общего рынка двух стран в сфере производства и потребления фактически всего спектра товаров и услуг, отмечает «Федеральное агентство новостей».





Реализация всего спектра программ не только способствует дальнейшему сближению двух стран, но и демонстрирует гибкость внешней политики Москвы, утверждает автор. А это важный сигнал Москвы и бывшим союзным республикам.









Заявление Лукашенко о желании посетить Крым не осталось незамеченным ни в российской, ни в белорусской столице. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты уверены: «Лукашенко пытается продать Москве свой излюбленный товар — союзническую риторику». При этом прозвучавшее заявление ставит непростые задачи не только перед Лукашенко, но и перед его противниками. Политику придется думать над тем, как окончательно не погубить отношения — в первую очередь, экономические — с Украиной.









Заявление Александра Лукашенко также поставило в тупик белорусских оппозиционеров во главе со Светланой Тихановской, которая противостояла Лукашенко на выборах 2020 года. Комментируя по просьбе «Коммерсанта» идею белорусского политика поехать в Крым, они делали упор на том, что Александр Лукашенко нелегитимный президент, а выражать какую-либо позицию о принадлежности полуострова отказывались.

Судя по крайне небрежному и весьма удивительному для России оформлению этого «декрета», это не более чем очередная пустая декларация, коих в истории с Союзным государством было уже немало, считает политолог Максим Жаров.





«До реальной интеграции двух стран по-прежнему еще очень далеко. Судя по многим репликам Лукашенко, больше похожим на троллинг (например, про Крым), белорусский лидер своей позиции не изменил и собирается и дальше «заматывать» интеграционные процессы. Понять состояние интеграционных дел можно будет только в феврале 2022 года, когда в Белоруссии должен состояться конституционный референдум. Пока что я сильно сомневаюсь, что этот референдум в действительности состоится в том виде, каким его обещает Кремлю Лукашенко».









Интеграция не настолько глубокая, как кажется: приняты общие положения, но дьявол кроется в деталях, считает автор издания «Политика сегодня».





На согласование частностей могут уйти годы — особенно это касается сложно регулируемых и довольно отличающихся в России и Беларуси сфер вроде налогов и таможни, где нужно добиться унификации.









Достигнутые договоренности повлияют на положение дел внутри двух стран. Предполагается интеграция валютных систем, общие налоговые принципы, единые подходы по пенсионной теме и прочему социальному обеспечению, совместная борьба с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. И даже больше — общая макроэкономическая политика, объединение платежных систем, совместные рынки нефти и газа…





Хоть суверенитет РБ и РФ сохранен, как и автономность в решениях приграничных конфликтов, в случае чего отвечать на любую агрессию придется вместе.





Минск больше не боится «обидеть» ни Киев, ни ЕС.





«Время, когда братские страны смотрели на Запад, прошло. Теперь они смотрят друг на друга», — отмечает автор.











