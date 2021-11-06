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Порошенко: Против меня было открыто 130 уголовных производств. 40 уже закрыли

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко 5 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" рассказал, что в отношении него открыто сейчас порядка 90 уголовных производств.

Фото: Петро Порошенко / Facebook


"Против меня было открыто 130 уголовных дел. Сейчас, думаю, 90. 40 закрыли, потому что они были сумасшедшими. Дело за подписание томоса, дело за то, что мы защищали Керченский пролив, дело за подписание Минских соглашений, дело за покупку Bayraktar. Что я должен комментировать?" – заявил он, пишет Гордон.
Источник: Алина Гречаная
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