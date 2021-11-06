



Послание политика озвучил 5 ноября адвокат Саакашвили Бека Басилая, сообщает Гордон со ссылкой на "Грузия Onlinе".





Он обратился к соотечественникам в связи с местными выборами, которые проходили ранее в Грузии и результаты которых оспаривает оппозиция.





"Мы должны быть мирными, но очень многочисленными и мобильными. Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но назло врагам я не умру и дождусь моего освобождения народом. Наше общество уже осуществило 30 октября революцию на выборах. Сейчас эту революцию надо развивать и требовать назначения внеочередных парламентских выборов", – написал Саакашвили.





Он поддержал идею лидеров оппозиции прибыть вместе со сторонниками 6 ноября на митинг в Тбилиси и не расходиться "до победного конца".





По словам Басилаи, Саакашвили, который голодает в тюрьме уже 36 дней, "очень слаб и непривычно неэнергичен".



