Саакашвили из тюрьмы дал обещание «не умереть назло врагам»
Объявивший голодовку в грузинской тюрьме бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили обещает не умереть, а "дождаться освобождения народом".
Послание политика озвучил 5 ноября адвокат Саакашвили Бека Басилая, сообщает Гордон со ссылкой на "Грузия Onlinе".
Он обратился к соотечественникам в связи с местными выборами, которые проходили ранее в Грузии и результаты которых оспаривает оппозиция.
"Мы должны быть мирными, но очень многочисленными и мобильными. Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но назло врагам я не умру и дождусь моего освобождения народом. Наше общество уже осуществило 30 октября революцию на выборах. Сейчас эту революцию надо развивать и требовать назначения внеочередных парламентских выборов", – написал Саакашвили.
Он поддержал идею лидеров оппозиции прибыть вместе со сторонниками 6 ноября на митинг в Тбилиси и не расходиться "до победного конца".
По словам Басилаи, Саакашвили, который голодает в тюрьме уже 36 дней, "очень слаб и непривычно неэнергичен".
10:08 06/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение