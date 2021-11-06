Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» заявил крымский политолог Владимир Джаралла.





Прежде всего, обратил внимание политолог, стала ясна стратегия дальнейшего развития Союзного государства.





«Она переходит на уровень низовой практики - частных компаний, предпринимателей, общего экономического пространства. Фактически произошёл отказ, или, точнее, отложен в сторону, уровень политической интеграции, с созданием общих органов власти, как лишённый основы. Однако это должно быть заключительным этапом, а не первым», - отметил он.





В то же время Джаралла обратил внимание на то, что сейчас убираются препятствия для деятельности граждан двух стран на территории друг друга.





«Рынки открываются, и это взаимовыгодно: необъятный рынок России и внешнеэкономические возможности Беларуси открывают возможности для развития. Это уже требует правового регулирования, что закреплено в документах», - добавил он.





О дальнейших итогах ВГС станет понятно после начала практического воплощения соглашений.





«Военное сотрудничество, очевидно, является абсолютной гарантией от внешней угрозы со стороны Запада, без сомнений прибегающего к "гуманитарным" интервенциям к неугодным и слабым. Это резко понизило градус агрессивности со стороны соседей уже сейчас», - подчеркнул он.





Джаралла также акцентировал внимание на том, что прозвучавшая в конце ВГС «шутливо-серьёзная реплика» Президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что российский коллега Владимир Путин не взял его с собой на полуостров, обсуждается всеми в Крыму.





«Разумеется, это не столько официальное признание воссоединения, сколько сигнал украинским властям, придерживающимся агрессивной риторики в отношении Беларуси и Лукашенко, и с территории которых ведётся практическая подрывная работа. Однако, посещение полуострова теперь весьма вероятно, как было сказано, хотя бы для того, чтобы увидеть произошедшие за эти несколько лет изменения, а они грандиозны. Поэтому, это совещание стало одним из самых интересных за последние годы», - подытожил он.





4-го ноября во время ВГС Александр Лукашенко поздравил крымчан с Днем народного единства. При этом он посетовал на то, что российский лидер Владимир Путин не взял его с собой в Крым.











