Столкновения манифестантов с полицией в Багдаде, есть раненые

В столице Ирака Багдаде произошли столкновения между силами безопасности и сторонниками партий, которые не согласны с результатами всеобщих выборов, состоявшихся в октябре. Ранения получили более двух десятков человек, сообщает JPost.