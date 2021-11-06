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Минобороны Украины о союзе России с Беларусью: граница с агрессором увеличилась

Новый министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал союз России с Беларусью.



Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Наличие агрессора на границе - это не новость. Более того, после заключения некоторых союзов с Беларусью, эта граница увеличилась. Я имею в виду риски. Но Вооруженные силы готовы к отпору и готовы выполнять поставленные задачи", - заявил Резников.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Беларусь и Россия усилят военную группировку на границе с Украиной и Польшей.

Также мы сообщали о том, что Путин и Лукашенко подписали декрет о союзных программах, сделав шаг к интеграции.
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