







Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".





"Наличие агрессора на границе - это не новость. Более того, после заключения некоторых союзов с Беларусью, эта граница увеличилась. Я имею в виду риски. Но Вооруженные силы готовы к отпору и готовы выполнять поставленные задачи", - заявил Резников.





Напомним, что ранее сообщалось о том, что Беларусь и Россия усилят военную группировку на границе с Украиной и Польшей.





Также мы сообщали о том, что Путин и Лукашенко подписали декрет о союзных программах, сделав шаг к интеграции.