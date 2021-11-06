— Этот минимальный уровень поддержания штанов — единственное, что готова Россия оплачивать, — заявил экономист Сергей Чалый, комментируя последнюю виртуальную встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина. — Никакого развития за этим не стоит, это консервация ситуации, про которую мы говорили в самом начале. Проблема долга нерешаема в долговой ловушке, в которой мы оказались: на следующий год приходится занимать ровно столько, сколько нужно отдавать. Экономика не способна всерьёз зарабатывать средства, которые не нужны внутри экономики, для того, чтобы отдавать долги.





И продолжил:





— По большому счёту, это довольно ритуальные действия. Примерно то же самое, как с Ельциным подписывали какие-то договорённости о дальнейшем углублении и расширении. Очередной этап по насыщению этого пустого процесса новой риторикой. Союзное государство было эффективно похоронено ещё в 2005 году. Его целью является создание большого количества наднациональных общих органов, включая органы денежно-кредитного управления и переход в конечном счёте на единую валюту. В 2005 году стало понятно, что эта цель недостижима, и зимой 2006 года начинается первая “газовая война”.





С тех пор ничего нового не придумано. Осталось несколько принципиальных вопросов, которые как не были решены в 2005 году, так и не решены до сих пор. Мы не видим ни стремления к объединению бюджета, ни стремления к объединению центробанков, — подытоживает аналитик.