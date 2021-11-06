«Ну, можем поговорить»

По словам Кузнецова, «в более-менее релевантном смысле: посыпать голову пеплом и скорбеть об утраченной независимости, как минимум, преждевременно».





Он отметил, пишет Телеграф, что «в уже давно (больше 20-ти лет) существовавшей рамке «Союзного государства» люди договорились о том, что в каких-то направлениях надо бы двигаться. Утвердили сие намерение неким «декретом». Не принципиально новым соглашением, которое подписали бы обе стороны, а именно – в старом, давно существовавшем формате. Раньше договаривались о более амбициозных и резких вещах – и о единой валюте, и о наднациональных органах, — но все осталось на бумаге».





«В контексте того, что уже не один раз происходило, сегодняшние декларации выглядят даже как определенный откат назад», — считает Кузнецов.





При этом политобозреватель подчеркнул, что «глубоко символично то, как свое присутствие и участие в происходящем оформила российская сторона»:





«Путин демонстративно улетел в Крым, покинув бункер, участвовал там в мероприятиях, а на «прорывном» мероприятии лишь поприсутствовал – дистанционно. Волей или неволей, получился жест: российская власть заинтересована в тех регионах, которые уже считает российскими, ну а с вами… Ну, можем поговорить. Подписывать же все равно ничего не пришлось».





«Один уехал и меня с собой � � пригласил» – Лукашенко пожаловался, что Путин не пригласил его в Крым. А депутат Савиных вообще признал его российским – «и де-факто, и де-юре»





Две стороны медали

Эксперт написал, что «уникальный белорусский путь привел к тому, что Беларусь, точнее, та ее часть, которая именует себя государством, на сегодняшний день не существует в мировой политике в качестве политического же субъекта».





По его мнению, «предупреждения о том, что все подписанные с ней договоры будут пересмотрены из-за отсутствия легитимности – это одна сторона медали».





«Другая сторона: а есть ли вообще люди и политики, которые в здравом уме будут о чем-то договариваться и что-то подписывать с теми, кто прямо, не скрываясь, заявляет, что живет в реальности, где «не до законов»? Законы существуют, главным образом, за счет вольного или невольного, но общего согласия их исполнять. На этом же держатся и любые договоренности – от дружеского займа «до получки», до межгосударственных союзов. Ни один человек, который сознательно пренебрегает законом, никогда не будет держать обещания – это совершенно из одной оперы», — убежден Кузнецов.



«Демонстрация Западу»

Политобозреватель также уверен, что «вчерашнее действо имело практический смысл и было нужно только одной стороне – официальному Минску», а власти Беларуси «пытаются использовать Россию для того, чтобы Россию же в очередной раз «кинуть».





«Подписание вчерашних документов – это главным образом демонстрация Западу сразу двух, на первый взгляд, противоречивых вещей. Первая: смотрите, Россия – наша «крыша», будем и дальше творить на границах что хотим, и ничего вы нам не сделаете, иначе воевать придется не с Беларусью… Вторая: смотрите, Россия нас поглощает, а мы в нее уходим, а что нам еще остается?», — сказал он.





По словам Кузнецова, «в совокупности два этих сигнала, на фоне приграничного кризиса, где уже до вооруженных инцидентов доходит, это очередное предложение «поговорить»: мы вот можем и с мигрантами успокоиться, и Москву в очередной раз пробросить, с интеграцией не торопясь и «русского медведя» к вашим границам не подпуская».





«Но надо вернуться к какой-то прагматичной повестке. В которой, само собой разумеется, таких «мелочей», как права человека и легитимность, не будет: какие права человека, если мы на вашей границе с оружием бегаем, а за спиной у нас – российские ракеты?», — заявил эксперт.





«Еще годика эдак три назад такой шантаж, без вариантов, сработал бы на все сто, поскольку затрагивает очень чувствительные места и фобии европейской бюрократии. », — считает он. Но говорит, что «проблема сегодняшнего дня в том, о чем сказано выше: люди, представляющие какую бы то ни было систему управления и прямо заявляющие о полном пренебрежении законом, не являются политическим субъектом, с которым возможно договариваться. Тоже – без вариантов».





«Поэтому в реальности ничего из вчерашнего никаких серьезных политических последствий иметь не будет. Ни для кого и ни с какой из сторон. Очередная бумажка», — резюмировал Петр Кузнецов.