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«Главный белорус страны». Могилевчанка призналась Лукашенко в любви

Во время встречи Лукашенко с жителями Могилева одна из женщин призналась ему в любви.

Как пишет МогилевОнлайн со ссылкой на БелТА, могилевчанка представилась Еленой и назвала Лукашенко «настоящим мужчиной».

«Я сегодня пришла не задавать вам вопросы, а признаться вам в любви. Настоящий мужчина», — заявила она.

«Опять в интернете напишут, что новая любовница», — отшутился Лукашенко.

«Ну, дайте побыть!» — отреагировала на шутку женщина и назвала его «главным белорусом страны».

Напомним, сегодня Лукашенко находится в Могилеве с рабочим визитом. Он посетил новый крупнейший в области физкультурно-оздоровительный комплекс.
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