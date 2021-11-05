Как пишет МогилевОнлайн со ссылкой на БелТА, могилевчанка представилась Еленой и назвала Лукашенко «настоящим мужчиной».





«Я сегодня пришла не задавать вам вопросы, а признаться вам в любви. Настоящий мужчина», — заявила она.





«Опять в интернете напишут, что новая любовница», — отшутился Лукашенко.





«Ну, дайте побыть!» — отреагировала на шутку женщина и назвала его «главным белорусом страны».





Напомним, сегодня Лукашенко находится в Могилеве с рабочим визитом. Он посетил новый крупнейший в области физкультурно-оздоровительный комплекс.