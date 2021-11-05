«Главный белорус страны». Могилевчанка призналась Лукашенко в любви
Во время встречи Лукашенко с жителями Могилева одна из женщин призналась ему в любви.
Как пишет МогилевОнлайн со ссылкой на БелТА, могилевчанка представилась Еленой и назвала Лукашенко «настоящим мужчиной».
«Я сегодня пришла не задавать вам вопросы, а признаться вам в любви. Настоящий мужчина», — заявила она.
«Опять в интернете напишут, что новая любовница», — отшутился Лукашенко.
«Ну, дайте побыть!» — отреагировала на шутку женщина и назвала его «главным белорусом страны».
Напомним, сегодня Лукашенко находится в Могилеве с рабочим визитом. Он посетил новый крупнейший в области физкультурно-оздоровительный комплекс.
08:08 06/11/2021
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