Об изменении количества газет в Беларуси свидетельствует проведенное Thinktanks.by сопоставление статистики белорусских СМИ на 1 ноября 2020 и 2021 годов, публикуемой Министерством информации.





По данным Мининформа, на 1 ноября текущего года в Беларуси было зарегистрировано 1608 печатных СМИ. В список включены 720 газет, 847 журналов, 31 бюллетень, 8 каталогов, 2 альманаха.





Среди них государственных СМИ 428. Это 214 газет, 203 журнала, 11 бюллетеней. Количество негосударственных печатных СМИ почти в три раза больше и составляет негосударственных – 1180 (506 газет, 644 журнала, 20 бюллетеней, 8 каталогов, 2 альманаха).





На 1 ноября 2020 года в Беларуси было зарегистрировано 1628 печатных СМИ (722 газеты, 865 журналов, 31 бюллетень, 8 каталогов, 2 альманаха), из них государственных – 438 (214 газет, 213 журналов, 11 бюллетеней), негосударственных – 1190 (508 газет, 652 журнала, 20 бюллетеней, 8 каталогов, 2 альманаха).





Таким образом в Беларуси за год прекратили регистрацию 2 частных газеты и 18 журналов, из которых 10 государственных и 8 негосударственных.





Также на 1 ноября в Беларуси осуществляли деятельность 98 национальных телевизионных СМИ, из них 44 – государственных

В то же время в Государственном реестре средств массовой информации зарегистрировано 163 радиопрограммы. Из них государственных – 136, негосударственных – 27.

За год количество зарегистрированных электронных СМИ в стране не мен лось.





Отметим, что ряд СМИ, выпуск которых в Беларуси в 2021 году был приостановлен, до сих пор являются зарегистрированными.





На территории Беларуси по-прежнему распространяется около 3 тысяч иностранных печатных СМИ, более 80 процентов из которых российские.





По данным Мининформа, на 1 ноября 2021 года, в Государственный реестр распространителей продукции печатных СМИ включены 455 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (19 - исключены из реестра).





В Государственный реестр распространителей продукции телевизионных и радиовещательных СМИ включены 179 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (25 исключены из реестра).