Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь канцлера Германии Ангелы Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау.





"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией… Отношения Германии и России всегда были особенными", - заявила она.





Она также отметила, что Германия и Франция продолжают работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по Донбассу. По ее словам, оккупация Крыма и части Донбасса "глубоко потрясли европейский порядок", но это не исключает важность диалога с Россией.





Отметим, летом Меркель говорила о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным, а также предлагала позвать его на саммит ЕС.





Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у Германии не получится усидеть на двух стульях в отношениях с Киевом и Москвой, поскольку "расстояние между этими стульями увеличивается".