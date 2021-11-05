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Люди погибли в результате нападения из засады, устроенной на них неподалеку от границы с Мали. Согласно предварительным данным, 15 человек выжили, несколько были ранены, еще около 10 пропали без вести.





Министр внутренних дел страны Алкаче Альхадой сообщил, пишет Гордон, что мэр Бани Бангу вместе с делегацией попал в засаду, устроенную неустановленными вооруженными бандитами.



