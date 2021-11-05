В Нигере террористы убили 69 человек, включая мэра города
В Нигере 4 ноября объявлен двухдневный национальный траур в связи с убийством на юго-западе страны 69 человек, включая мэра города Бани Бангу. Об этом сообщило местное агентство ActuNiger, ссылаясь на информацию от правительства страны.
Фото: ЕРА (архив)
Люди погибли в результате нападения из засады, устроенной на них неподалеку от границы с Мали. Согласно предварительным данным, 15 человек выжили, несколько были ранены, еще около 10 пропали без вести.
Министр внутренних дел страны Алкаче Альхадой сообщил, пишет Гордон, что мэр Бани Бангу вместе с делегацией попал в засаду, устроенную неустановленными вооруженными бандитами.
21:14 05/11/2021
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