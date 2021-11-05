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Об этом в комментарии « РИА Новости » заявил замглавы комиссии по международным делам Палаты представителей Нацсобрания, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич.





«С точки зрения геополитики я хотел бы "поблагодарить" наших западных партнеров за введение санкций в отношении Беларуси и России, за ту гибридную войну, которую он в отношении нас открыл, потому что это все ускорило процессы интеграции и помогло нам решить многие вопросы, которые мы не решали ранее. Еще вводите санкции – и мы еще усилим интеграцию и укрепим суверенитет и Беларуси, и России», - сказал Гайдукевич, комментируя итоги заседания Высшего госсовета Союзного государства.





Политик подчеркнул, пишет Политринг, что всегда был убеждён, что интеграция укрепляет суверенитет и государственность и Беларуси, и России.





Депутат пояснил, что белорусы и россияне имеют такую особенность характера, что, когда «их больше давят», они быстрее работают и многие вопросы решают оперативнее.





«Сегодня действительно исторический день, который положил начало новому этапу интеграции Беларуси и России», - сказал Гайдукевич.





При этом он отметил личную заслугу президентов двух стран в продвижении вопроса углубления белорусско-российской интеграции.





«Они на протяжении многих лет не только говорили об интеграции, декларировали, поддерживали ее – благодаря их силе воли и усилиям эти документы сегодня были воплощены в жизнь», - добавил политик.





Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали декрет, который утверждает союзные программы.