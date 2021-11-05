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Философу и методологу Владимиру Мацкевичу продлили срок пребывания под стражей

Срок содержания под стражей для философа и методолога Владимира Мацкевича продлен на один месяц до 4 декабря, сообщает посвященный ему Facebook-аккаунт.



Владимир Мацкевич был задержан 4 августа. Ему предъявлено обвинение по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). В октябре стало известно, пишет Reform.by, что его тексты проверяют на наличие признаков, направленных на разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды и розни.
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