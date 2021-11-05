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Датская газета: Если Россия атакует Польшу, Варшава падет на пятый день

"Недавние совместные учения России и Беларуси "Запад-2021" продемонстрировали плохую подготовленность Европы на случай полномасштабного военного конфликта", - пишет датская газета Jyllands-Posten.



По мнению автора статьи Пера Нюхольма, Польша продолжает оставаться оплотом Европы на востоке, и у нее есть общие с Данией проблемы в области безопасности. При нападении со стороны России и Варшава, и Копенгаген окажутся в зоне риска. В первую очередь, пишет Haqqin.az, речь идет о так называемом Сувалкском коридоре — стокилометровой границе между Литвой и Польшей, которая в теории может соединить Калининградскую область с Беларусью.

"Недавние расчеты показали, что, если Россия атакует Польшу, Варшава падет на пятый день — это шокирующая оценка, о которой знают в Копенгагене. ...Российские ракеты могут долететь до Борнхольма за десять минут, а до Копенгагена — за полчаса", — подчеркнул аналитик.
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