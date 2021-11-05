







Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, пишет АФН со ссылкой на Укринформ.





Отмечается, что Секретариат НСЖУ принял решение присудить Национальную премию за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко ведущей белорусской журналистской организации, подвергшейся репрессиям на родине.





«За последний год независимые белорусские журналисты подвергались и подвергаются грубому давлению власти, сотни коллег стали жертвами избиений и репрессий, десятки отправлены за решетку. Независимая Белорусская ассоциация журналистов солидарна с репрессированными коллегами, поэтому режим Лукашенко преследует руководство БАЖ и лишил организацию легального статуса. Наши белорусские коллеги являются примером для всех украинских журналистов, как следует бороться за свои права, как быть верным ценностям свободы слова и нашей профессии», - заявил Томиленко.





Национальная премия за защиту свободы слова основана в память о многолетнем председателе союза журналистов Украины Игоре Лубченко.