Бабарико приводит стихотворение Киплинга в переводе Лозинского «Заповедь» и отмечает: «Сильно вдохновляюще!», сообщает naviny.online.





В стихотворении есть строки: «Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом, все проиграть и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалеть о том».





Виктор Бабарико отмечает, что в этом году открыл для себя творчество Ларисы Гениюш. «Да и современные авторы 20-го года очень сильно прибавили. Я имею в виду белорусов», — заметил он.





Бывший глава «Белгазпромбанка» в мае 2020 года заявил о президентских амбициях. В его инициативную группу вошли более 10 тысяч человек, 18 июня 2020 года он был взят под стражу и соответственно не допущен к выборам, а через год, 6 июля 2021 года, осужден на 14 лет колонии.











