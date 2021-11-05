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Бабарико из колонии: Завидую вам всем, кто видел Беларусь, в едином порыве вышедшую на встречу со свободой

Экс-банкир Виктор Бабарико, отбывающий срок в колонии Новополоцка, прислал ответ на письмо жительницы Гомеля. Вспоминая события лета-осени 2020 года, он пишет: «Завидую вам всем, тем, кто видел Минск и Беларусь, в едином порыве вышедшую на встречу со свободой и желанием быть человеком. Верю, что все эти желания исполнятся!»

Бабарико из колонии: Завидую вам всем, кто видел Беларусь, в едином порыве вышедшую на встречу со свободой
Бабарико приводит стихотворение Киплинга в переводе Лозинского «Заповедь» и отмечает: «Сильно вдохновляюще!», сообщает naviny.online.

В стихотворении есть строки: «Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом, все проиграть и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалеть о том».

Виктор Бабарико отмечает, что в этом году открыл для себя творчество Ларисы Гениюш. «Да и современные авторы 20-го года очень сильно прибавили. Я имею в виду белорусов», — заметил он.

Бывший глава «Белгазпромбанка» в мае 2020 года заявил о президентских амбициях. В его инициативную группу вошли более 10 тысяч человек, 18 июня 2020 года он был взят под стражу и соответственно не допущен к выборам, а через год, 6 июля 2021 года, осужден на 14 лет колонии.
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