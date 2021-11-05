+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Президент Португалии принял решение распустить парламент

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил, что принял решение распустить Собрание республики (однопалатный парламент) и назначить на 30 января будущего года досрочные выборы в стране. Выступление главы государства транслировала государственная радио-телевизионная компания Rádio e Televisão de Portugal.


"Я решил распустить Собрание республики и созвать выборы 30 января", - отметил президент. Данное решение главы государства было принято после того, как 27 октября парламент страны не поддержал проект бюджета Португалии на будущий год, который представило правительство. Социалистическая партия премьер-министра Антониу Кошты обладает лишь 108 креслами в 230-местной палате. Таким образом, для одобрения бюджета политической силе было необходимо, чтобы парламентарии от других партий либо поддержали проект, либо воздержались при голосовании.

Португальская коммунистическая партия и Блок левых выступили против инициативы правительства, требуя, среди прочего, реформ в системе общественного здравоохранения, повышения пенсий и более значительного повышения минимальной заработной платы.

Ранее премьер говорил, что в случае внеочередных выборов вновь готов стать кандидатом от Соцпартии на пост главы правительства.

Изначально волеизъявление было запланировано на 2023 год.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]