



Игорь Тышкевич, и подводит свои итоги: "Документ подписан. И в этом процессе интересно всё, – пишет аналитик Украинского центра будущегои подводит свои итоги:





1. Завершенность процесса.





Программы в их финальном виде в массе своей не готовы. Подписан план действий на 2021-23 года, в рамках которого необходимо разработать, согласовать и подписать (именно так) то ли 300 (российская версия) то ли 400 (белорусская) нормативных актов. При этом «план действий на 2021-... подписывается в конце 2021. Даже оптимистичный дедлайн можно отодвигать на год.





То есть в данном случае торг продолжается. Естественно, есть несколько направлений, по которым РФ продавила желаемое. Они были обозначены два месяца назад и тут ничего не изменилось.





2. Связь на первый взгляд разных процессов.





Буквально за несколько часов до видеозвонка Путину Лукашенко и его окружение корпели над текстом конституции, которую будут выносить на референдум. И конституция обговаривалась «среди прочих вопросов».





Странно? Нет. Для Кремля важно изменение политической системы в Беларуси и тем более важны контуры этих перемен, сроки. Поэтому звонок 4.11 был не только про союзные программы. Это было сродни отчета нашкодившего пионера перед вожатым: хотел пропетлять – не вышло – теперь рассказывай, что будешь делать.





Именно в эту формулу вписываются пассажи Лукашенко насчет Крыма – желание хоть как-то показать, что «я свой». Не прокатило. Тем более, что в «жалобе на Путина» – «полетел в Крым, меня не пригласил» – ключевым является не первая часть (куда полетел Путин), а вторая – про «не пригласил».





3. Программы «вокруг».





РФ настойчиво тянет тему военного и военно-технического сотрудничества. И если уж не получается добиться осязаемых результатов и конкретики, то стоит максимально использовать информационный фон. Тем более что и белорусская сторона в запале противостояния с ЕС желает «попугать соседей страшной Россией».





Детки желают пугать и сами не понимают, что их перестают воспринимать как самостоятельных игроков. Что Кремлю, среди прочего, и надо. Поэтому идет активный подыгрыш.





Теперь самое важное – формат.





Тут часть лидеров новой оппозиции были прекрасны в невероятности своей. Лучше всех отожгла Тихановская заявив, что документы «нелегитимны». Ну вроде в Вильне есть юристы – объясните ей, наконец, что такое легитимность.





Но это лирическое отступление. Давайте обратим внимание на название документа. Декрет – к этому привыкли. А вот декрет какого органа?





Да, это внутренний документ так называемого "союзного государства". И Лукашенко расписался там не как президент Беларуси, а как руководитель Высшего госсовета. И Путин там не как президент РФ, а как член... того самого госсовета.





На уровне международных организаций можно подвергать сомнению легальность и легитимность с точки зрения отдельных государств (вот тут слово уместно) нахождение Лукашенко у власти.





А вот на уровне СГ все процедуры соблюдены. Александр Лукашенко не подавал в отставку с поста руководителя ВГС. То есть та его должность с формальной точки зрения «чиста». То, что она была долгое время шутовской – вопрос десятый.





Именно через эту шутовскую должность, созданную в рамках СГ закручивает гайки Москва.





Потому что формат СГ и договорная база признаются.





Потому что договор о создании СГ ратифицирован сторонами.





Потому что Высший Госсовет теоретически мог (и может) принимать декреты. Что и было использовано.





То есть, не получив нужного результата сразу, РФ загнала Беларусь в рамки формально зафиксированных обязательств и будет продолжать давить.





Может ли Беларусь пропетлять и выйти из данной ситуации. Может, и есть как минимум 3-4 варианта. Часть из них применимы в случае, если Лукашенко останется у власти. Часть, если будет снесен.





Но эти варианты уж точно не сотрясание воздуха громкими заявлениями про «нелегитимную бумагу». Это может улыбнуть, когда слышишь впервые. Но вызывает печаль и жалость, когда наблюдаешь повторы".