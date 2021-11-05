— Мне кажется это такой пробный ход. С одной стороны, такого рода признание хотела бы получить Москва и сейчас можно посмотреть, какие бонусы от этого могут быть, — отметил политолог в экспресс-комментарии « Салідарнасці ». — Возможно, этот вопрос также являлся частью пакетных переговоров, связанных с союзными программами, с референдумом и ролью России в этом процессе.





Также подобные высказывания сигнализируют Москве, что лучше прекратить всякого рода контакты с оппозицией, ведь мы еще можем и так сыграть.





С другой стороны, это жест Украине в ожидании того, как она отреагирует, будет ли она готова пойти на какие-либо компромиссы по той повестке, которая интересна Минску.





Фигура заявителя в данном вопросе была выбрана, по мнению Казакевича, не случайно.





— Я не верю в то, что такого рода высказывания Савиных допускает без согласования. Думаю, логика тут такая – наблюдатели подумают: заявил какой-то Савиных, кто он по большому счету? Это даже не МИД. Думаю, столь незначительная фигура была выбрана специально, чтобы осуществить такой заброс темы с целью посмотреть на реакцию.





Соответственно, отыграть назад все очень просто. Сам Савиных может сказать, что его неправильно поняли.





Ну и сам по себе парламент — это не тот орган, который определяет белорусскую внешнюю политику. Всегда можно сказать, подумаешь, какой-то депутат, как сказал, так и возьмет свои слова обратно, — говорит Казакевич.





Он не считает, что подобный заброс темы вызовет серьезную реакцию со стороны Украины.





— Да, может последовать негативная реакция со стороны Украины. Но серьезным поводом для прекращения отношений это могло бы стать в случае, если бы это заявил сам Лукашенко и еще сделал бы что-то, чтобы исключило откат ситуации назад.





А в данной ситуации самое худшее, чего можно ожидать – жесткую риторику со стороны Украины. А дальше просто появляется пространство для переговоров и торга: вы не хотите этого, тогда не принимайте санкций, не блокируйте поставки электроэнергии и т.д.





Это один из немногих рычагов давления на Украину, которой стратегически невыгодно, чтобы еще одна страна, тем более соседняя, признала Крым российским.





И белорусские власти пытаются надавить на Украину через этот рычаг уже не первый раз. Вспомните ситуацию со следователями из ЛНР, которые то ли приехали, то ли нет. После перекрытия воздушного пространства для белорусских самолетов было обещано запустить «Белавиа» в Крым.





Кроме того, Лукашенко их постоянно пугает, что, если будете на меня давить, вообще присоединюсь к России и тогда у вас будет граница не с Беларусью, а с Россией. Конечно, этого ни Украина, ни Запад не хотят, — заключает политолог.